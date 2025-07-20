Разлилась сказочная река: звезды на синей дорожке VK Fest 2025

Коварные тучи пролили доброе количество ливня, символично обратив подиум в реку, а знаменитостей — в мифических существ, плывущих по ней!

Нет границ для индивидуальности и внутреннего чуда — если об этом забываешь, то посещение раута от VK можно считать панацеей от этой проблемы! Вообще, лечиться от творческой хандры можно и при помощи искусства! Певица IOWA, например, позаимствовала свой образ у художника Марка Шагала и его супруги. Вполне интеллектуальный вышел сюр!

Первый день VK Fest 2025 в Лужниках завершился под проливным июньским дождем. Но зрители не могли оторваться от «экшена» на дорожке и сцене. Где же еще увидишь столько легальной безбашенности?

«Боже! Этот костюм, как мой сон при температуре 40…», — слышалось из толпы под выходы селебрити.

Почему Ольге Бузовой повезло, с кем сошелся Прохор Шаляпин, из-за чего грустит Валя Карнавал, что случилось с платьем Виктории Бони и ее дочери, какая теперь Карина Кросс — об этом и многом другом подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.