Жену снимает, но никому не показывает: Крутой объяснил, почему скрывает семейные фотографии

Игорь Крутой признался в том, что не любит фотографироваться

Народный артист России Игорь Крутой не стремится превращать личные снимки в публичный контент и предпочитает фотографироваться по особым поводам. Об этом композитор рассказал в беседе с 5-tv.ru на гала-ужине музыкальной премии «Виктория».

На вопрос о том, любит ли он фотографироваться, композитор ответил, что делает это преимущественно в тех случаях, когда есть необходимость.

«Ну, только по мере необходимости — там, альбом выпустить или что-то такое», — сказал Крутой.

При этом музыкант отметил, что фотографии с супругой они делают во время поездок, как например недавно на «Новой волне». Личные снимки в основном остаются в телефоне и не выкладываются в публичное пространство.

Журналисты также поинтересовались, любит ли Крутой экспериментировать во время фотосессий. Композитор ответил кратко.

«Ну, я весь в экспериментах», — заявил Крутой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Крутой рассказал о личной жизни своей дочери Александры. Композитор признался, что ему не нравится ее избранник. Однако раскрывать причину своей неприязни не стал.

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