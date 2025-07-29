Против призрачных доноров: звезды на красной дорожке премьеры сериала «Хирург»

Мышечное напряжение и высокий пульс вызвали щепетильные вопросы о транспортировке внутренностей, а светская премьера перетекла в острый социальный конфликт!

На Арбате вновь разгораются страсти, и знаменитый красный ковер больше не очередная дорожка! Теперь — это площадь восстания…

«Органы на принтере можно делать… Ну можно же официально через донора! Давайте поищем выход…», — звучало сегодня от всех селебрити.

Ох, и взволновала гостей внутрянка черного рынка, которую без прекрас показали на премьере сериала «Хирург» в «Октябре». И бунт против теневых «доноров» вполне уместен. Правда, как и на каждом восстании — кто-то говорит тихо, кто-то стоит рядом, а кто-то смело протестует!

О чем молчит Сабина Ахмедова, почему Евгения Ахременко испытывает жуть, зачем Полина Гухман оставила избранника, в чем Катерина Кейру возражает супругу Алексею Гаврилову, — и многое другое в фоторепортаже 5-tv.ru!

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