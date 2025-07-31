«Счастья хочется!»: звезды на красной дорожке сериала «Три сестры»

Диалоги про отношения согрели пирог не с пустой начинкой, и теперь селебрити для нас — сестрички и братишки, которые наконец сняли маски!

Ох, и не до Чехова было в театре на Цветном на премьере многосерийной комедии «Три сестры»! Весной звездам не хватает времени для любовных дел, но зато июль открыл путь всем запоздалым мартовским котам шоу-бизнеса.

«Что? Шаляпин с кем? С женой уже? О, смотри, а кого это Деревянко за руку взял?» — только и вопрошали любопытные надзиратели «красных дорог» — журналисты.

Амурный ковер был пропитан теплом, откровениями, иногда одиночеством, но чаще объятиями!

О чем супруга Прохора Шаляпина просила сделать толпу с их парой, чему удивился Александр Цыпкин, как Тим Бертон описывает жизнь Авторы Кибы, почему светская жизнь страшит Алису Юнусову, — об этом и многом другом подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.

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