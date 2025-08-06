Запущена «Комета»: между Сочи и Сухумом открыли морское сообщение

Расстояние между курортами судно проходит за два с половиной часа — это быстрее, чем на автомобиле.

Между Сочи и столицей Абхазии открыли морское сообщение. В первый рейс вышла скоростная «Комета».

Расстояние между двумя курортами судно на подводных крыльях преодолевает за два с половиной часа — быстрее, чем машина. Как считают в республике, водный транспорт не сможет конкурировать с поездами или автобусами, но станет удобным вариантом для экскурсионных туров.

«Комете» не страшны пробки, к тому же пассажиры по пути могут любоваться морскими видами. За один рейс такое судно способно перевезти 130 человек.

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