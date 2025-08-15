Колокольцев заявил о снижении числа убийств в Якутии

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

В регионе становится все безопаснее

Министр МВД посетил север России

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Якутию сообщил о значительном снижении числа тяжких преступлений в регионе. Об этом он заявил на встрече с главой республики Айсеном Николаевым.

По словам министра, за последние семь месяцев в регионе стало меньше убийств, разбоев и квартирных краж, что свидетельствует о повышении уровня безопасности. Колокольцев подчеркнул, что такой результат стал возможен благодаря комплексу мер, направленных на улучшение работы правоохранительных органов. В частности, сотрудники МВД Якутии получают дополнительные выплаты, а эффективность раскрытия тяжких преступлений достигает почти 100%.

Он также сообщил, что подразделения республиканского МВД продолжают оснащаться современной техникой. На базе Центра профессиональной подготовки сотрудников открыт спортивный зал и тир для отработки навыков стрельбы и физической подготовки.

В рамках визита Колокольцев провел совещание с руководством регионального управления МВД, заслушал доклады об их работе и дал ряд поручений.

