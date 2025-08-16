Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за концерт в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил артистов из России за концерт в Пхеньяне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Концерт состоялся 15 августа в Пхеньянском дворце спорта, мероприятие было приурочено к 80-летию освобождения страны от японских оккупантов.

В составе российской делегации был популярный российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов. — Прим. ред.) вместе со своим музыкальным коллективом, ансамбль Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» Министерства обороны, а также ансамбль Воздушно-десантных войск.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян вместе с Москвой противостоит неонацизму, его слова передавал 5-tv.ru. Российско-корейские дружеские отношения, как отметил глава страны, превращаются в беспрецедентный военный союз.

До того власти КНДР заявили, что намерены закрепить в Конституции нежелание улучшать отношения с Республикой Корея. Причем, было отмечено, что политика Сеула по отношению к Пхеньяну вряд ли изменится.