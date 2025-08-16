Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за концерт в Пхеньяне

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 25 0

В столице КНДР побывал и заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN.

Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за концерт в Пхеньяне

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил артистов из России за концерт в Пхеньяне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Концерт состоялся 15 августа в Пхеньянском дворце спорта, мероприятие было приурочено к 80-летию освобождения страны от японских оккупантов.

В составе российской делегации был популярный российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов. — Прим. ред.) вместе со своим музыкальным коллективом, ансамбль Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» Министерства обороны, а также ансамбль Воздушно-десантных войск.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян вместе с Москвой противостоит неонацизму, его слова передавал 5-tv.ru. Российско-корейские дружеские отношения, как отметил глава страны, превращаются в беспрецедентный военный союз.

До того власти КНДР заявили, что намерены закрепить в Конституции нежелание улучшать отношения с Республикой Корея. Причем, было отмечено, что политика Сеула по отношению к Пхеньяну вряд ли изменится.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:25
«Духовная пища»: экс-солистка группы «Серебро» рассказала об отказе от сольной карьеры
6:21
Трамп заявил, что стороны приступают к подготовке трехсторонней встречи
6:15
В погоне за миром: как шла подготовка за минуты до встречи Путина и Трампа
6:11
Путин заявил о стремлении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше
6:08
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку
6:07
Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за концерт в Пхеньяне

Сейчас читают

«Признак большого доверия»: о чем говорит приветствие Путина и Трампа
Внутренний надлом и борьба: сценарист Хант рассказал о характере супергероини Красная Фурия
Свитера с надписью «СССР» раскупили после того, как такой надел Сергей Лавров
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс