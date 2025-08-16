В Польше заявили о решающей фазе определения будущего Украины

Дональд Туск призвал Запад придерживаться единства в этом вопросе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что после встречи президентов России и США «игра за будущее» Украины и безопасность всей Европы переходит в решающую фазу. По его мнению, новая дипломатическая динамика обостряет ставки и требует скоординированных действий западных союзников.

«Важно сохранить единство всего Запада», — написал он в соцсети X (прежнее название Twitter).

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Она длилась 2 часа 45 минут.

По ее итогам российский лидер отметил стремление главы Белого дома к урегулированию конфликта на Украине и подчеркнул необходимость решения первопричин кризиса. Трамп, в свою очередь, заявил, что встреча прошла «очень хорошо» и назвал саммит замечательным.

Также известно, что президент Украины Владимир Зеленский 18 августа прибудет в Вашингтон на переговоры с Трампом.

