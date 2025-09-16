  1. Пятый канал
|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 63

Почем лиса из гвоздей и жена художника? Самые дорогие работы ярмарки Cosmoscow-2025

«Художник должен быть голодным!» — в современном мире стало устаревшим явлением. Ценообразование давно вышло за рамки стандарта — не каждый классик может в этом посоревноваться с молодым и неизвестным.

Завершившаяся на днях в Москве арт-ярмарка современного искусства Cosmoscow-2025 объединила на огромной площадке стенды почти сотни галерей. В этом году взоры организаторов обращены в сторону регионов, где вновь в лидерах Нижний Новгород.

Современное искусство в настоящее время объединило весь спектр направлений и жанров, выйдя давно за грани общепринятых норм. К нашему времени потеряло и актуальность понимание, что для творческого выражения художник должен быть голодным. Цены на картины в XXI веке не уступают вложениям в недвижимость. А самое необыкновенное — не каждый классик может в стоимости посоревноваться с молодым и неизвестным творцом.

5-tv.ru изучил ключевые лоты, представленные на арт-ярмарке Cosmoscow-2025. Подробнее в нашей фотогалерее, в первой половине которой представлены заслуженные деятели культуры, а во второй — не известные широкой аудитории авторы. А чтобы вы приобрели себе домой?

Почем лиса из гвоздей и жена художника? Самые дорогие работы ярмарки Cosmoscow-2025

1/26

Арт-группировка «ЗИП» представила на суд зрителя выполненную из гвоздей скульптуру «Лиса 1». Стоимость лота — 4 500 евро.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

2/26

Александр Косолапов и его «Микки-Минни Маус», отсылающий нас к разным вехам истории. Стоимость — 50 тысяч евро.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

3/26

Напоминающие о нефтяном веке «Насекомые» Владимира Козина оценили в 600 тысяч рублей.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

4/26

Серия работ 1991 года от Витаса Стасюнаса стоит каждая по 2 миллиона рублей.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

5/26

Картина Андрея Монастырского из серии «Высвечивания» была выставлена всего за одну тысячу евро.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

6/26

Когда вторая из этой же серии была уже продана за 4 500 евро.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

7/26

Отражающая свое время картина Дмитрия Врубеля «Вика и алкаши» (1996–2000) выставлена за 2,5 миллиона рублей. К слову, на ней слева изображена жена художника. А не очень высокая цена для работы такого уровня обусловлена необходимостью реставрации полотна.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

8/26

Еще одно тематическое творение Дмитрия Врубеля «Пионеры. Евангельский проект» не было представлено широкой публике, желающие купить ее за три миллиона рублей галеристы могли ознакомиться с ней по запросу.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

9/26

Гобелен ручной работы «Над Москвой» от Ольги Солдатовой оценен в 3 800 000 рублей.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

10/26

Овальные работы из бисера уже подешевле — 800 тысяч рублей каждая. Мозаика справа — 2,7 миллиона рублей.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

11/26

«Главные часы государства», созданные Дмитрием Бальтерманцем еще в 1964 году оценены всего лишь в 1,2 миллиона рублей. Увы, это не коньяк, который с годами дорожает.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

12/26

Главная работа нынешнего мероприятия, по оценке экспертов, — триптих фотополотен «Семена» арт-группы «Провмыза» (Галина Мызникова и Сергей Проворов). Тиражная работа авторов стоит от 2,5 миллиона рублей.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

13/26

«Так хочется прижаться к стальной груди императрицы из бухгалтерии» от Натальи Спечинской из серии «Стрелы купидона» оценены достаточно скромно — 550 000 рублей.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

14/26

Как и ее работы из серии «Автопортрет», каждый — 200 000 рублей.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

15/26

Одно из самых дорогих произведений: Александра Пацаманюк. Aeterna renascentia. 5 миллионов рублей.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

16/26

Арт-группа crocodilePOWER представила гостям ярмарки своего «Дубового короля» и оценила его в 13 тысяч евро.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

17/26

Более миллиона рублей каждая: Мидат Мухамедов привез на суд галеристов «Вечернюю песню» и «Степь. Композиция 1».

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

18/26

Наталья Жерновская «Матросы», Pogodina Gallery, 1 200 000 рублей (автор — ученица Тимура Новикова)

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

19/26

Владимир Погребняк, «Лестница» — 1,2 миллиона рублей

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

20/26

«Але-оп» от Art Object Gallerу за 750 тысяч рублей.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

21/26

Альфиз Сабиров и Евгений Шутко. Бронзовое литье и гобелен из шелка и шерсти, часть триптиха из серии «Щиты». Цена: 1 000 000 рублей.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

22/26

Андрей Азаров «Маруся» — 300 000 рублей; «В единстве победа» — 300 000 рублей; «Гудрон» — 400 000 рублей; «Баянистка» — 450 000 рублей.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

23/26

Дмитрий Лучинин. Диптих «Хэви-метал» — по 900 тысяч рублей каждая работа.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

24/26

Родион Китаев «Сердцевина пуделя» — 600 тысяч рублей

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

25/26

Василий Слонов. Неваляшка «Плющит от прекрасного» — 450 тысяч рублей

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

26/26

Цветы Джонджоли и 139dec. Честь проекта «Новая археология» объект «Человек-вещмешок» — 390 000 рублей и панно Tskhaltubo — 350 000 рублей.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака