Почем лиса из гвоздей и жена художника? Самые дорогие работы ярмарки Cosmoscow-2025

«Художник должен быть голодным!» — в современном мире стало устаревшим явлением. Ценообразование давно вышло за рамки стандарта — не каждый классик может в этом посоревноваться с молодым и неизвестным.

Завершившаяся на днях в Москве арт-ярмарка современного искусства Cosmoscow-2025 объединила на огромной площадке стенды почти сотни галерей. В этом году взоры организаторов обращены в сторону регионов, где вновь в лидерах Нижний Новгород.

Современное искусство в настоящее время объединило весь спектр направлений и жанров, выйдя давно за грани общепринятых норм. К нашему времени потеряло и актуальность понимание, что для творческого выражения художник должен быть голодным. Цены на картины в XXI веке не уступают вложениям в недвижимость. А самое необыкновенное — не каждый классик может в стоимости посоревноваться с молодым и неизвестным творцом.

5-tv.ru изучил ключевые лоты, представленные на арт-ярмарке Cosmoscow-2025. Подробнее в нашей фотогалерее, в первой половине которой представлены заслуженные деятели культуры, а во второй — не известные широкой аудитории авторы. А чтобы вы приобрели себе домой?