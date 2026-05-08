«Сейчас нет таких глаз»: актриса Чаннова о фотографиях с фронта

Мария Гоманюк
Если внимательно изучить черно-белые снимки военных лет, можно заметить одну общую важную деталь.

Актриса Чаннова: в глазах на фотографиях с войны особая глубина и сила

Актриса Екатерина Чаннова рассказала, что главной реликвией в ее семье стали фотографии прадеда, который во время Великой Отечественной войны служил летчиком. Об этом артистка сообщила корреспонденту 5-tv.ru на премьере военной драмы с народным артистом России Федором Добронравовым «Семь верст до рассвета».

По словам Чанновой, напрямую с фронтом в ее семье был связан только прадед. Мужчина воевал в авиации, однако от него до наших дней сохранились лишь снимки.

«На самом деле у меня напрямую на фронте был только прадедушка, он был летчик. Но единственное, что от него осталось, это только фотографии», — сказала артистка.

Как призналась актриса, она, рассматривая старые фотографии, прежде всего обращает внимание на глаза. По ее словам, во взгляде людей, которые прошли войну, есть особая глубина и сила, которых теперь почти невозможно встретить.

«Но я просто, когда смотрю на эти фотографии, вижу эти глаза, вот они какие-то другие, вот сейчас нет таких глаз», — отметила Екатерина.

Именно эти глаза на снимках родственников-фронтовиков, отметила Чаннова, можно считать самой важной семейной памятью. Для нее такие фотографии стали не просто архивом, а живым напоминанием о судьбах людей, переживших тяжелое военное время.

«И, наверное, глаза на фотографиях родственников, участвовавших в войне, — это главная реликвия», — заключила Чаннова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как работали дикторы, писатели, поэты и фотографы в годы Великой Отечественной войны.

23:30
23:15
23:00
22:55
22:45
22:37
