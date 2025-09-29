Масштабная проверка систем оповещения населения пройдет на этой неделе в России

В России пройдет масштабная проверка систем оповещения

Масштабная проверка систем оповещения населения пройдет 1 октября в России. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, по всей стране включат сирены и громкоговорители, а также временно прервут эфир общедоступных теле- и радиоканалов.

«В субъектах России пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. Они предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — говорится в сообщении.

Во время проверки будет протестирована работа электросирен, громкоговорителей и каналов связи. Информация появится также в мобильном приложении «МЧС России».

Ведомство напомнило жителям, что при срабатывании сигнала сирены, нужно сохранять спокойствие, включить любой общедоступный телеканал или радиостанцию и прослушать сообщение.

Подобные комплексные проверки проходят регулярно для диагностики работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повышения готовность дежурных служб. Последний тестовый запуск проводился в марте этого года.

