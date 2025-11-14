Разбудила помощников посреди ночи: премьер-министр Японии спит два часа в сутки

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 58 0

В стране долгое время борются с корпоративной культурой сверхурочной работы.

Премьер-министр Японии Такаити спит два часа в сутки

Фото: Reuters/Kim Hong-Ji

Премьер-министр Японии Такаити спит всего по два часа в сутки

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что в среднем спит всего два-четыре часа в сутки, вызывая обеспокоенность среди коллег и экспертов по здоровью. Об этом сообщает The Guardian.

На прошлой неделе она разбудила помощников в три часа ночи, чтобы подготовиться к слушаниям в бюджетном комитете, которые начались через шесть часов.

Сама Такаити сравнила свой режим с привычками своего политического кумира, бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Она также призналась, что недостаток сна, вероятно, сказывается на состоянии ее кожи.

Япония долго борется с корпоративной культурой сверхурочной работы, что приводит к явлению кароши — смертям от переутомления — и усложняет семейную жизнь граждан. Новая премьер-министр пообещала, что при любых изменениях в трудовых условиях приоритет будет отдан здоровью работников, хотя для себя отказалась от «баланса между работой и личной жизнью».

Ее график вызывает тревогу не только у нынешних коллег. Бывший министр экономики Кэн Сайто заявил, что «искренне беспокоится» о здоровье 64-летней Такаити, а депутат Кацухито Накадзима предложил ей больше спать.

Согласно исследованию, опубликованному во Всемирный день сна, японцы в будние дни спят в среднем 7 часов 1 минуту — меньше, чем жители большинства других развитых стран, а Такаити далеко выходит за пределы этой статистики.

Санаэ Такаити была избрана председателем Либерально-демократической партии Японии 4 октября 2025 года. Она стала первой женщиной на этом посту в истории страны. С момента назначения премьер-министр успела принять участие в саммите АСЕАН в Малайзии, встретиться с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

