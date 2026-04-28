Одним удача, другим испытания: гороскоп для всех знаков зодиака на май 2026
Что приготовил последний весенний месяц для представителей зодиакального круга?
В мае хедлайнером всех астрологических событий выступит Плутон — планета, отвечающая за силу и выдержку. Вот уже несколько лет он разворачивается в ретроградное положение именно в последний весенний месяц.
В 2026 году Плутон потребует от четырех стихий зодиакального круга непростых решений, ведь одним знакам Вселенная готовит большую прибыль, а другим — большие потери.
Кому в мае стоит остерегаться кризисов важных жизненных сфер, а у кого есть шанс сделать правильный выбор, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Евгения Шустина.
Евгения Шустина
Астролог
Общий гороскоп на май 2026 для всех знаков зодиака
Май пройдет под влиянием Плутона, который 6 мая переходит в ретроградное положение — и останется в нем до 16 октября.
В начале и конце ретроградного периода планета проявляет свои качества особенно ярко. Плутон связан с крупными финансовыми событиями — как позитивными, так и негативными. Поэтому начало и середина мая могут принести сложности в вопросах кредитования, ипотеки и других финансовых операций.
Во второй половине месяца влияние Плутона станет более гармоничным — это даст возможность принимать важные решения и делать сложный выбор в ключевых сферах жизни.
Тем временем транзит Венеры по Близнецам и Раку разбудит в знаках зодиака желание расслабляться, путешествовать и общаться с близкими по духу людьми. В этот период важно научиться соблюдать баланс, ведь именно в гармоничном сочетании активности и отдыха кроется ключ к успеху.
Главное — не копить проблемы. Вторая половина месяца благоприятна для волевых решений, которые могут все изменить к лучшему.
Овен — гороскоп на май 2026
Гороскоп на май 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото, видео: 5-tv.ru
Для Овнов май станет месяцем активности.
Они будут заметны в любой компании: на работе, среди друзей и коллег из смежных отделов. Овны с удовольствием будут посещать мероприятия, участвовать в коллективных обсуждениях и расширять круг общения. Новые знакомства тоже непременно появятся.
Ключевое решение месяца у Овнов связано с мечтой: наконец появится решимость сделать шаг к ее осуществлению, даже если раньше этот замысел откладывался.
Важно не упустить момент — именно в мае Вселенная поможет преодолеть сомнения и начать действовать.
Телец — гороскоп на май 2026
Гороскоп на май 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото, видео: 5-tv.ru
Тельцы в мае сосредоточатся на реализации планов и карьерных амбициях. Активное взаимодействие с руководством и влиятельными людьми поможет добиться результатов, в том числе судьбоносных.
Представители знака зодиака захотят набраться опыта у более компетентных специалистов. Не исключена смена работы, а еще Тельцы в мае постараются стать лучшими в своей профессии.
Для достижения этой цели нужно максимально раскрыть таланты и навыки. Это станет основой для профессионального роста и укрепления позиций в выбранной сфере.
Близнецы — гороскоп на май 2026
Гороскоп на май 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото, видео: 5-tv.ru
Близнецам май даст время на подготовку к будущему рывку.
В первых числах может показаться, что время замедлилось, а решительности не хватает, поэтому важные решения лучше отложить до второй половины месяца. Зато это подходящий период, чтобы уделить внимание близким или заняться любимыми делами.
Весь месяц Близнецы будут особенно успешны в творческих и нестандартных задачах. Ключевое решение, скорее всего, коснется профессионального развития: расширения обязанностей или сферы влияния. Интуиция поможет выбрать верный путь.
Рак — гороскоп на май 2026
Гороскоп на май 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото, видео: 5-tv.ru
Раки в мае будут востребованы и активны, особенно в первой половине месяца: их советы и помощь резко всем понадобятся.
Представителям знака захочется обновлений — прошлая жизнь может показаться скучной, появится тяга к новым интересам и знакомствам. Ракам важно найти круг единомышленников, людей, увлеченных общей целью.
Май принесет им много интересных открытий. Водному знаку стоит не изолироваться, а выходить в свет, чтобы искать полезные контакты, да и просто развлекаться.
Важное решение месяца может быть связано с преодолением страхов или крупными финансовыми вопросами.
Лев — гороскоп на май 2026
Гороскоп на май 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото, видео: 5-tv.ru
Львы в мае столкнутся с необходимостью решать давние вопросы — как рабочие, так и личные.
Это время переговоров и сложных договоренностей: придется находить общий язык с теми, кто изначально не настроен на сотрудничество. Зато сдвинутся с мертвой точки задачи, которые долго откладывались.
Возможен прорыв в карьере или бизнесе. Ключевое решение месяца коснется коммуникаций: взаимодействия с коллегами, клиентами и партнерами. Поможет в этом умение договариваться.
Дева — гороскоп на май 2026
Гороскоп на май 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото, видео: 5-tv.ru
Девы в мае получат шанс расширить кругозор и набраться нового опыта.
Возможны предложения о повышении, росте или переходе на более интересную позицию. Появятся наставники и люди, готовые помочь в профессиональном развитии, ввести в авторитетные коллективы.
Важное решение потребуется принять в отношении образа жизни и рабочих процессов: это может касаться графика, распределения обязанностей или заботы о здоровье. Звезды советуют прислушаться к себе — это поможет выстроить комфортный и продуктивный режим.
Весы — гороскоп на май 2026
Гороскоп на май 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото, видео: 5-tv.ru
Весы в мае смогут реализовать проекты, которые раньше откладывали из-за внешних обстоятельств. Это касается и рабочих задач, и личных планов — например, начала занятий спортом или нового хобби. Весам в целом захочется произвести впечатление на тех, кто им симпатичен.
В начале месяца от реализации проектов могут отвлекать дети или другие члены семьи, но к его концу появится время для себя и своих задумок. Они и станут важным или волевым решением мая.
А восстановить мотивацию помогут походы в кино, театр или другие развлечения.
Скорпион — гороскоп на май 2026
Гороскоп на май 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото, видео: 5-tv.ru
Скорпионы в мае будут заняты внутренним поиском: определением целей, своего места в жизни и, возможно, сменой деятельности. Одновременно фокус сместится на семью и дом — в начале месяца возможны недопонимания в бытовых вопросах.
Представителям знака зодиака может захотеться уединения или обустройства личного пространства. Не исключено, что они решатся на переезд или кардинальные перемены в карьере.
В принятии решений помогут советы близких — к ним стоит прислушаться.
Стрелец — гороскоп на май 2026
Гороскоп на май 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото, видео: 5-tv.ru
Стрельцы в мае ощутят потребность в переменах: захочется больше двигаться, встречаться с людьми, путешествовать.
Может проснуться желание нового: например, отправиться в поездку, изучить новую тему, пригласить гостей или изменить график работы.
Изменения принесут много энергии и сил. Ключевые решения коснутся работы, привычек и стереотипов поведения. Даже небольшие шаги в этом направлении окажутся полезными и откроют новые возможности.
Козерог — гороскоп на май 2026
Гороскоп на май 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото, видео: 5-tv.ru
Козероги в мае получат шанс проявить себя с лучшей стороны: продемонстрировать таланты, заявить о себе и создать благоприятное впечатление на работе и в других сферах. Чтобы использовать этот период максимально эффективно, важно быть активными везде, где есть шанс продемонстрировать сильные стороны.
Месяц подталкивает наслаждаться происходящим: уделять время увлечениям, близким людям, природе и хорошей погоде. Важные решения коснутся повышения уровня жизни, доходов, покупок и инвестиций.
Водолей — гороскоп на май 2026
Гороскоп на май 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото, видео: 5-tv.ru
Водолеи в мае переосмыслят цели, найдут свежие идеи для реализации проектов и раскрытия талантов. В этих вопросах поддержку окажут близкие люди и те, кого Водолеи считают своей опорой.
Месяц благоприятен для ремонта, переезда, перестановки, семейных встреч и душевных разговоров. Любая активность в кругу родных окажется полезной и успокоит.
Рыбы — гороскоп на май 2026
Гороскоп на май 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото, видео: 5-tv.ru
Рыбы в мае раскроют интуицию и чувствительность.
События конца весны заставят их расчувствоваться, вызвать переживания — сожаления о несделанном или случившемся. Но эти эмоции станут толчком к важному шагу: раскрытию потенциала или приближению к цели. Возможно, потребуется пересмотреть старые планы — что‑то в них устарело и требует изменений.
Поддержка близких, расширение кругозора, новые впечатления помогут найти верный путь. Май хорош для поездок и проявления любознательности — это сделает месяц особенно удачным.
