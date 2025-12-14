Хвоя за щекой: звезды на красной дорожке кинофраншизы «Елки 12»

Любимый «Октябрь» превратился в лес, ведь каждый метр украсили нарядным деревцем. А гости в тайне надкусывали кусочек ветки или разжевывали иголку, чтобы понять, настоящие ли елки…

У русских селебрити под конец года рот полон иголок, а не забот! Вот таким погружением пришлось заняться, ведь искусственные деревья были настолько реалистичными, что чуть не поссорили несколько человек в споре о том, что пластик, а что иголка со вкусом.

Наевшись хвои, мандаринов и напитавшись искрами игристого — у человека просто нет права сказать: «А у меня нет новогоднего настроения…» В кинотеатре «Октябрь» после состоявшейся премьеры «Елки 12» — это самое настроение есть абсолютно у всех! И даже суровый Дмитрий Нагиев улетел с просмотра на чарах русской зимы.

И какие новогодние чудеса без исполнения желаний. Прямо на красной дорожке для звезд стояло особенное деревце, где вместо игрушек висели мечты, присланные из детского дома. И кто же смог пройти мимо?

Кому достался самый большой wish list с «дерева желаний», почему Жора Крыжовников отменил теорию рукопожатий в «Елках», как Юлия Топольницкая проживает развод, кто поставил певицу MARGO на второе место, зачем Борису Дергачеву нужен снег, за кого приходится отрабатывать Дмитрию Журавлеву — об этом и многом другом в фоторепортаже 5-tv.ru.