«Да простит меня Олеся Иванченко»: Шура высмеял веру людей в астрологию

Певец Шура попросил прощения у Олеси Иванченко за то, что не верит гороскопам

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев. — Прим. ред.) заявил, что не верит в гороскопы и не доверяет свою судьбу астрологам. Артист отпраздновал 51-й день рождения в одном из ночных заведений Москвы и поделился с корреспондентом 5-tv.ru накопленной мудростью. Одна из его истин заключается в том, что главное в жизни — это здоровье, за которым нужно следить здесь и сейчас.

«Какой ****** гороскоп! Когда тебе объявляют, что у тебя онкология четвертой степени, и тебе жить, по лучшим расчетам, месяц, какой ****** гороскоп. Вот в это я вообще не верю. Да простит меня Олеся Иванченко (Комикесса, ведущая и астролог. — Прим. ред.) Олесенька, прости меня!» — воскликнул Шура.

Затем певец исполнил пару строк из песни «Прости меня», написанной Михаилом Таничем и Аркадием Укупником для народной артистки России Ларисы Долиной. А еще вспомнил коллегу по эстраде Ольгу Бузову, у которой тоже на каждый случай есть подходящая песня в репертуаре.

Сегодня Шура по-доброму посмеивается над знаменитыми дамами и принимает букеты от поклонников — отмечает личный Новый год. Но в конце нулевых у него действительно оставалось мало шансов на этот праздник. Артист внезапно исчез со сцены, потому что сначала боролся с алкогольной и наркозависимостью, а потом с раком яичка на стадии метастазирования.

Как рассказывал сам певец в многочисленных интервью, битва продлилась пять лет, а если учитывать лечение от пристрастия к запрещенным веществам, все 15 лет. Он уверен, что болезнь связана с его безответственным образом жизни тех лет. Шура прошел почти два десятка курсов химиотерапии, из-за которой набрал более 30 килограммов, перенес операцию, восстановился, похудел и стал заботиться о себе. За это испытание артист всегда благодарит судьбу, ведь оно помогло сделать правильные выводы и измениться к лучшему.

