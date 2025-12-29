Охотник на нянь: найдены тела убитых Богородским маньяком девушек

Найдены тела убитых Богородским маньяком девушек

Тела двух девушек, убитых Дмитрием Артамошиным, известным как Богородский маньяк, были обнаружены на участке мужчины. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации источника, тела обнаружены в ходе расследования дела Артамошина, которого арестовали в конце ноября текущего года. Он обвиняется в том, что под предлогом поиска няни для сына знакомился с девушками в интернете, вступал с ними в отношения, после чего они бесследно исчезали.

Ранее стало известно о том, что Ногинский городской суд арестовал Дмитрия Артамошина, которого обвиняют в совершении тяжких преступлений, среди которых изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство.

Уголовное дело возбудили после заявления одной из потерпевших, Полины Ф. Она смогла убежать от обвиняемого, после чего обратилась в правоохранительные органы. Также следствие выяснило, что на участке Артамошина в последний раз видели Марию В., которая пропала. Жертв обвиняемый находил на одном из сервисов в интернете. Там он размещал объявления, якобы подбирая няню для своего ребенка.

При этом соседи Дмитрия не верили, что он способен на такие зверства. Говорят, мол, не привлекал внимания, занимался автомобильным бизнесом, продавал подержанные машины. За руль одной из них даже сажал несовершеннолетнего сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что каннибал разместил объявление о поиске человека, которого можно убить и съесть.

