Российские хирурги сократили сроки реабилитации после операций

Мурад Устаров
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил об увеличении почти вдвое объемов высокотехнологичной помощи в сердечно-сосудистой хирургии. Но успех связан с ростом малоинвазивных операций. Об этом в беседе c URA.RU рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов.

Он отметил, что хирурги все чаще проводят операции через небольшие проколы, естественные отверстия или сосуды. По его словам, такой подход не только снижает травматичность, но и помогает пациентам быстрее восстановиться. Сегодня ученые активно изучают эти методы.

«Достичь сердца во время операции крайне тяжело, потому что оно имеет сложное расположение. Иногда до него добираются через ребра, установив специальные расширители. А если вмешательство очень серьезное, то не исключено, что потребуется пилить грудину, хотя это встречается редко», — сказал Водовозов.

Терапевт подчеркнул, что именно поэтому особое внимание уделяют развитию специальных технологий, благодаря которым хирурги могут добраться до органов через артерии или другими способами. В качестве примера он привел метод коррекции нарушений ритма сердца: в пищевод вводят специальный электрод, воздействующий на орган через несколько слоев тканей.

«Помимо корректировки нарушения ритма, малоинвазивные технологии могут использовать для восстановления кровотока и устранения патологии клапанов сердца», — добавил врач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Курске хирурги извлекли из черепа 50-летнего мужчины ветку длиной 12 сантиметров.

