Трое убитых и попытка подрыва машины: подробности о громком задержании в Петербурге

Громкое задержание в Петербурге. Глава городского округа «Дачное» и его заместитель подозреваются в тройном убийстве и попытке подрыва машины. Оба преступления произошли больше 20 лет назад. Силовики уже провели обыски у фигурантов. Как удалось выйти на чиновников — узнала корреспондент «Известий» Юлия Майданова.

Оперативники врываются к руководителям округа «Дачное». Уже проведены обыски в домах и кабинетах.

Вадим Сагалаев и Игорь Заболотный задержаны в связи с событиями 2003 года. Сагалаеву вменяют организацию взрыва автомобиля рядом со Смольным, а Заболотного связывают с организацией тройного убийства.

Задержан и глава администрации МО «Дачное» — Михаил Середкин. Журналисты попытались пообщаться с женщиной, которая проживает в его квартире и знакома с Середкиным, но от комментариев она отказалась.

22 года назад летом в подъезде своего дома был расстрелян генеральный директор научно-исследовательского института Гидролиз Евгений Дорфман вместе со своей женой и охранником. А Сагалаев тогда занял пост руководителя предприятия. Вероятно, задержанные сами выступили исполнителями и действовали сообща.

«В следствие личных неприязненных отношений к потерпевшему, возникших на почве перераспределения акций нескольких коммерческих предприятий, прибыли к дому по проспекту Стачек в Санкт-Петербурге, где совершили убийство семейной пары и их охранника, а так же ранили случайного свидетеля», — заявила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Анастасия Глущенко.

Как следует из материалов дела, подозреваемые следили за петербургским коммерсантом. Его машину попытались взорвать в октябре того же года. Исполнителя заметил охранник, мужчина странно суетился у авто. Секьюрити спугнул подозрительного гражданина, а под автомобилем нашел куртку с документами и закрепленное самодельное взрывное устройство.

Личность мужчины, заложившего СВУ, вычислили, но привлечь его по делу исполнителя не удалось, он был убит. И вот 25 декабря этого года суд заключил под стражу Юрия Васильева. Его обвиняют в причастности к неудавшемуся покушению. По всей видимости, он связан с Сагалаевым и Заболотным.

Коллеги чиновников из муниципального образования «Дачное» не верят новостям и утверждают что никогда не слышали о криминальном прошлом задержанных.

«Это какая-то подстава чистой воды. Распил округа „Дачного“ пытаются сделать. Ну вот, я думаю, что, наверное, с этим связано. Так еще по-свински было сделано, под Новый год», — считает депутат МО Дачной Сергей Иванченков.

В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения. Следователям еще предстоит установить, как были распределены роли в преступной группе и каким образом связаны все подозреваемые.

