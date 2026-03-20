Самая темпераментная столица: в Москве стартовал турнир по танцевальному спорту

Участие приняли пары из разных городов.

Чемпионат и первенство России по танцевальному спорту стартовали в Москве

Москва на несколько дней превратилась в самую темпераментную столицу мира! Сегодня открылся чемпионат и первенство России по танцевальному спорту. Пока на паркете — танго и фокстрот. На уникальный турнир собрались пары разных возрастов из разных городов страны, в том числе из Петербурга.

«Мы из медленного фокстрот станцевали. Волнение присутствует, но не такое сильное. В целом чувствуем себя довольно спокойно, уверенно, так скажем. За Санкт-Петербург мы танцуем», — сказала участница чемпионата Алена Федорик.

«Атмосфера, мне кажется, сегодня очень позитивная не только у нас, и все пары заряженные, радостные, отлично все», — рассказала другая участница, Евгения Филимонова.

«Атмосфера огонь, как всегда, все, все украшение, просто все сияет, зал огромный, трибуны, зрители. Это все безумно вдохновляет на хороший танец. Первый тур уже прошел, поэтому настроение хорошее», — сказал участник чемпионата Николай Коростелев.

Первые итоги подведут уже сегодня. А сам турнир продлится до 29 марта.

