Обвиняемая в мошенничестве Хатуна Аташян признала свою вину

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 21 0

В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.

Дело о мошенничестве Хатуны Аташян

Фото: MAX/Ирина Волк

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Предприниматель Хатуна Аташян, обманувшая блогеров на миллионы рублей, признала свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемая под видом организации отдыха в гостиницах размещала в соцсетях публикации о якобы планирующихся поездках за рубеж для блогеров. Внимание своих доверчивых жертв она привлекала соблазнительно выгодными условиями в обмен на рекламу в блоге. Предполагалось, что сам клиент должен был лететь на Мальдивы или Маврикий бесплатно, доплатив только за своего спутника.

Получив деньги, женщина начинала тянуть время и придумывать предлоги, чтобы переносить дату отправления. В конце концов она и вовсе переставала выходить на связь. Заявления на нее написали больше двух десятков пострадавших. Точное количество обманутых и сумма ущерба устанавливаются.

В ближайшее время Хатуне будет избрана мера пресечения. Ранее ее задержали в Минске и затем доставили в Москву.

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