Подозреваемую в мошенничестве Хатуну Аташян доставили в Москву

Хатуну Аташян, которую подозревают в обмане десятков блогеров на миллионы рублей, доставили в Москву после задержания в Минске. Сейчас с ней продолжаются следственные действия. Пока, правда, предполагаемая мошенница отказывается отвечать на вопросы правоохранителей.

— Мне нужен мой адвокат.

— Что случилось у вас?

— Я не знаю. Вот придёт адвокат, узнаю.

— При каких обстоятельствах задержаны?

— Все комментарии с адвокатом».

По данным полиции, Аташян знакомилась с блогерами и предлагала им отдых на очень выгодных условиях. Клиент должен был лететь на Мальдивы или Маврикий бесплатно, доплатив только за своего спутника. Правда, путевок блогеры так и не дождались и денег тоже лишились. Заявления на предпринимательницу написали больше двух десятков пострадавших.

Хатуна Аташян не в первый раз была замечена в сомнительных схемах, но к ответственности ранее не привлекалась. В этот раз от ее действий пострадали сразу несколько блогеров.

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