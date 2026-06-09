Появилось видео допроса заключенного, готовившего теракт в ульяновской колонии

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 18 0

Он планировал захват учреждения во время празднования Курбан-байрама.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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ФСБ опубликовала видео допроса заключенного, готовившего теракт в колонии

Заключенный, который планировал организовать теракт в исправительной колонии Ульяновска, признался, что действовал по религиозным убеждениям. Об этом стало известно на допросе подозреваемого, кадры с которого опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«По своим религиозным убеждениям я хотел осуществить этот захват во время празднования Курбан-байрама, чтобы произвести больше впечатление», — заявил заключенный.

Он отметил, что планировал напасть на сотрудников и руководство колонии, захватить их, а затем убить. Для этого изучил схему учреждения и действия сотрудников, а также искал пособников. Кроме того, он заготовил арматуры и заточки.

Но планам заключенного не удалось осуществиться, так как его действия были пресечены ФСБ. На допросе мужчина признал свою вину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве предотвратили попытку подрыва здания Министерства юстиции России. Подозреваемый был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

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