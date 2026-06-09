Обвиняемый в убийстве экс-участника «Дома-2» попросил прощения у его матери

Сценарист Берестовой опроверг неприязнь к убитому экс-участнику «Дома-2» Лукину

Сценарист сериала «Счастливы вместе» Станислав Берестовой, которого обвиняют в убийстве бывшего участника «Дома-2» Дмитрия Лукина, выступил с последним словом в Измайловском суде Москвы. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Берестой попросил прощения у матери погибшего и заявил, что не хотел смерти своего друга. Мужчина признался, что чувствует себя виноватым перед матерью Дмитрия. По словам подсудимого, он не может представить, какую боль испытывает женщина, потерявшая сына. При этом он подчеркнул, что понимает: вернуть погибшего невозможно, а прощения он не заслуживает.

При этом подсудимый настаивал, что у него не было умысла убийства Лукина.

«Чувствую себя безмерно виноватым, мама Димы Лукина. Я даже близко представить не могу. Во-первых, я мужчина. Во-вторых, вы знаете, она все-таки женщина, она мать. Когда теряешь сына, это, наверное, что-то страшное. Я вот представляю, что было бы, если бы на ее месте оказалась моя мама, но, к сожалению, это невозможно. Я понимаю, что я не смогу вернуть сына. Я понимаю, что, возможно, не заслуживаю прощения. Но я не хотел убивать Диму. Мне очень жаль, что так произошло», — сказал он.

Как заявил Станислав, после произошедшего он не пытался скрыться от ответственности. Также он признал, что причинил потерпевшему телесные повреждения. Однако, по словам Берестового, сложившуюся ситуацию во ходе происходящего он воспринимал как угрозу для своей жизни.

«Понимаю, что я нанес все эти телесные повреждения. Я понимаю, что виноват тоже, я защищался. Я понимаю, что уже этого ничего не вернешь. Я постарался уйти от конфликта, просто выйти из квартиры», — подчеркнул Берестовой.

Сценарист отрицал версию обвинения о неприязни к погибшему во время прений. Он утверждал, что всегда хорошо относился к Лукину, доверял ему и даже пустил его в свою квартиру. Берестового добавил, что между ним и Лукиным, по данным свидетелей, не было серьезных конфликтов.

«У меня никогда не было умысла намеренно причинить вред Диме Лукину», — сказал подсудимый.

Помимо этого, подсудимый рассказал, что перед трагедией он испытывал сильную усталость, поскольку не спал около суток из-за рабочего графика. По его версии, он предложил Лукину остаться в квартире, если тот хотел продолжить вечер, а сам лег спать. Позже, со слов обвиняемого, Лукин якобы вернулся с новой бутылкой алкоголя и начал его будить.

Сценарист заявил, что вылил водку, потому что хотел прекратить застолье и отдохнуть. Однако, исходя из рассказа Станислава, после этого ситуация резко изменилась. Берестовой утверждал, что на него напали со спины, и он даже подумал в первые секунды, что в его квартиру зашел посторонний.

Объясняя свои действия, подсудимый сказал, что испугался за свою жизнь и опасался удара ножом в жизненно важные места. Он утверждал, что пытался защититься, а не напасть. По словам Берестового, у него в критический момент сработал инстинкт самосохранения.

После звонка в экстренные службы, как рассказал подсудимый, он боялся подходить к Лукину. Берестовой признал, что это было ошибкой, но объяснил свое поведение сильным страхом после случившегося. Он также заявил, что ничего не трогал в квартире после вызова 112.

Ко всему прочему Берестовой обратил внимание суда на то, что следов борьбы у входной двери якобы не было. Он добавил, что не хотел убивать Лукина и не понимает, почему между ними произошел конфликт.

«Я оцепенел от ужаса и не мог кричать. У меня не было никакого умысла убить Диму. Я не мог, как баран, стоять и ждать удара, поскольку сработал инстинкт самосохранения», — подчеркнул он.

Подсудимый предположил, что причиной могло стать тяжелое эмоциональное состояние погибшего.

Трагедия произошла в ночь на 14 апреля 2025 года в квартире Берестового на Щелковском шоссе. По версии следствия, 53-летний сценарист и 33-летний Дмитрий Лукин вместе распивали алкоголь, после чего между ними возникла ссора и началась драка. По версии обвинения, Берестовой нанес Лукину 91 удар в ходе конфликта, десять из которых стали смертельными. Лукин скончался на месте.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, была опубликована запись звонка сценариста «Счастливы вместе» в день убийства звезды «Дома-2».

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