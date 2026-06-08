Опубликована запись звонка сценариста «Счастливы вместе» в день убийства звезды «Дома-2»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 31 0

Инцидент произошел 14 апреля 2025 года.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/

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Опубликована запись звонка Станислава Берестового в день убийства Дмитрия Лукина

Опубликована запись вызова в экстренные службы сценариста «Счастливы вместе» Станислава Берестового, сделанного после смерти бывшего участника «Дома-2» Дмитрия Лукина. Материал публикует 5-tv.ru.

В разговоре мужчина сообщил диспетчерам, что на него было совершено нападение с использованием ножа, и он был вынужден защищаться.

текстЭкс-участник «Дома-2» Дмитрий Лукин. Фото: ВКонтакте/Дмитрий Лукин

Инцидент произошел 14 апреля 2025 года. Берестовой утверждает, что конфликт возник после его отказа дать Лукину в долг 50 тысяч рублей. По его словам, Лукин находился в состоянии алкогольного опьянения и проявлял агрессию, а затем якобы достал нож и начал угрожать.

Сценарист заявил, что действовал импульсивно и пытался лишь удержать нападавшего на расстоянии, неоднократно требуя прекратить агрессивные действия.

В ходе столкновения мужчины оказались на полу, после чего, по версии Берестового, он сумел освободиться и нанес удары ножом. В материалах дела говорится о более чем 50 ранениях на теле Лукина — сам подсудимый объясняет это состоянием шока и хаотичными действиями при самообороне. После произошедшего Берестовой самостоятельно вызвал экстренные службы и сообщил о случившемся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Станислав Берестовой признал свою вину, но заявил, что действовал, защищая собственную жизнь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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