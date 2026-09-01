Настоящие педагоги остаются главными героями 1 сентября. Но представить артистов у школьной доски оказалось не менее интересно, чем увидеть их на сцене.

1 сентября — день, когда главными героями становятся учителя. Но что было бы, если бы вместо привычных педагогов у школьной доски оказались звезды шоу-бизнеса? В редакции 5-tv.ru решили пофантазировать, кому из артистов подошел бы тот или иной предмет.

Кому доверить глобус, кто мог бы объяснить подросткам правила жизни, а кто стал бы главным человеком в школе?

Ольга Бузова — учитель географии

Фото: 5-tv.ru

До телевизионной карьеры и музыкальной славы Ольга Бузова получила образование на географическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета.

На ее уроках ученики наверняка изучали бы материки и страны не только по учебникам, но и через реальные истории о путешествиях. Вместо обычного доклада о континентах можно было бы подготовить проект «Куда отправиться после выпускного».

Главный вопрос на контрольной от Бузовой: «Покажите на карте страну, где вы мечтаете побывать».

Анастасия Волочкова — учитель физкультуры Фото: 5-tv.ru

Уроки физкультуры с Анастасией Волочковой точно запомнились бы всему классу. Балерина с детства занималась хореографией, окончила Академию русского балета имени Агриппины Вагановой и много лет выступала на профессиональной сцене.

В ее классе школьники узнали бы, что спорт — это дисциплина, сила воли и ежедневная работа над собой.

Главный школьный норматив года — шпагат. Сдать его пришлось бы даже самым уверенным спортсменам.

SHAMAN — учитель литературы

Фото: 5-tv.ru

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, мог бы преподавать литературу. Его творчество во многом связано с русской культурой, историей и образами из отечественной поэзии.

На его уроках школьники, вероятно, изучали бы произведения классиков не только через анализ текста, но и через эмоции и личное восприятие.

Сочинение на тему «Как широта русской души нашла отражение в произведениях классиков?» могло бы стать главным уроком о смыслах.

Тимур Родригез — учитель английского языка

Фото: 5-tv.ru

Тимур Родригез мог бы уверенно занять место преподавателя английского языка. Артист окончил Пензенский государственный педагогический университет по специальности «иностранные языки».

Его уроки наверняка были бы максимально современными: английский через музыку, фильмы, разговорную речь и сценические выступления.

Главное правило класса: язык нужно не зубрить, на нем нужно говорить.

Оксана Самойлова — учитель русского языка

Фото: 5-tv.ru

Оксане Самойловой подошел бы русский язык. Сегодня она активно работает с текстами, ведет соцсети, развивает собственные проекты и хорошо знает, как привлечь внимание аудитории одним предложением.

На ее уроках школьники могли бы изучать не только правила орфографии, но и современную коммуникацию: как писать понятно и интересно.

Сочинение «Как я провел лето» в таком классе могло бы превратиться в пост для блога.

Андрей Григорьев-Апполонов — учитель начальных классов

Фото: 5-tv.ru

Первоклассников мог бы встречать Андрей Григорьев-Апполонов из группы «Иванушки International».

За плечами артиста не только музыкальная школа по классу фортепиано, но и Сочинское педагогическое училище, которое он окончил по специальности «учитель младших классов».

Более того, после учебы будущий солист «Иванушек» действительно успел поработать в школе — правда, всего около четырех месяцев.

В таком классе, скорее всего, было бы много музыки, улыбок и творческих заданий. А школьную песню «Учительница первая моя» Андрей Генрихович мог бы исполнять не только на праздниках, но и на каждой линейке.

Митя Фомин — учитель биологии

Фото: 5-tv.ru

Митя Фомин мог бы стать самым необычным учителем биологии. До музыкальной карьеры артист учился на педиатра в Новосибирском медицинском институте.

На его уроках школьники наверняка узнали бы, как работает организм человека, почему важно следить за здоровьем и что скрывается внутри нас.

Тема «Человек и его тело» точно стала бы самой популярной.

Джиган — учитель истории

Фото: 5-tv.ru

Джиган мог бы вести уроки истории с особым подходом. Дипломированным историком рэпер, конечно, не является, но именно за ним в интернете закрепился неожиданный образ «разбирающегося в этой теме».

Однажды Оксана Самойлова в шутку заявила, что ее супруг «знает всю историю». После этого пользователи решили проверить знания артиста и задали ему вопрос об отмене крепостного права. Джиган смог назвать правильную дату — 1861 год, чем только укрепил вирусный образ «Джигана-историка».

На таких уроках школьники, возможно, изучали бы не только даты и события, но и характеры людей, которые меняли ход истории. А главный принцип преподавателя Джигана мог бы звучать так: прошлое нужно не просто запоминать, а понимать.

Канье Уэст — учитель ОБЖ

Фото: 5-tv.ru

Рэпер Канье Уэст идеально подошел бы на роль учителя ОБЖ — хотя бы потому, что с ним никогда не знаешь, что произойдет дальше. Его уроки могли бы быть настоящей тренировкой по адаптации к неожиданным ситуациям.

Артист известен внезапными решениями. Например, до сих пор остается интригой, состоится ли его заявленный концерт в Санкт-Петербурге или поклонникам снова придется ждать новых объявлений.

С таким преподавателем школьники бы точно усвоили главный урок ОБЖ: в любой ситуации нужно быть готовым ко всему. Главное — не забыть проверить расписание, ведь даже сам учитель может неожиданно появиться или исчезнуть из него.

Егор Крид — школьный психолог

Фото: 5-tv.ru

Егор Крид мог бы занять кабинет школьного психолога — хотя бы потому, что многие подростки давно воспринимают его не только как исполнителя, но и как человека, который говорит с ними на одном языке.

Правда, профильного психологического образования у артиста нет, зато за годы карьеры он накопил немало личного опыта и регулярно делится с аудиторией мыслями о самооценке, отношениях и внутренней уверенности.

Своеобразный урок от школьного психолога Крида мог бы быть о том, что важно не просто присутствовать, а жить моментом. В марте 2026 года артист остановил выступление, потому что заметил, что зрители больше смотрят на экраны телефонов, чем участвуют в происходящем. Крид заявил, что для него концерт — это не просто шоу, а обмен энергией между артистом и публикой.

Так что на школьных консультациях Егор мог бы объяснять: иногда лучше убрать телефон, перестать фиксировать каждый момент на камеру и просто прожить его здесь и сейчас.

Ваня Дмитриенко — учитель астрономии

Фото: 5-tv.ru

Ваня Дмитриенко мог бы преподавать астрономию. Космическая тема уже появилась в его творчестве. Одна из самых известных песен артиста называется «Венера — Юпитер».

На его уроках школьники могли бы изучать планеты, звезды и Вселенную через музыку и современные технологии.

Домашнее задание: посмотреть на ночное небо и найти свою звезду.

Инстасамка — учитель музыки

Фото: 5-tv.ru

Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, могла бы вести музыку нового поколения.

Ее уроки точно отличались бы от классических занятий с нотами и сольфеджио. Школьники изучали бы современные жанры, создание хитов, работу с образом артиста и влияние социальных сетей на музыкальную индустрию.

Главный проект года — написать трек и собрать свою аудиторию.

Филипп Киркоров — директор школы

Фото: 5-tv.ru

На посту директора такой звездной школы, конечно бы, оказался король российской эстрады Филипп Киркоров. Артист с десятилетиями опыта в шоу-бизнесе точно смог бы организовать самые масштабные школьные мероприятия.

Линейка 1 сентября превратилась бы в настоящее шоу, а выпускной стал бы главным событием года.

Главное правило директора Киркорова: талант должен быть замечен.

Николай Басков — завуч

Фото: 5-tv.ru

А роль завуча можно было бы доверить Николаю Баскову. Артист известен своей энергией, умением работать с публикой и организовывать большие проекты.

Он бы следил за дисциплиной, расписанием и, конечно, не позволил бы ни одному школьному празднику пройти без музыки.

В такой школе точно никто не пропустил бы важные даты.

Конечно, это только фантазия, а настоящие учителя остаются главными героями 1 сентября. Но представить звезд у школьной доски оказалось не менее интересно, чем увидеть их на сцене.

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