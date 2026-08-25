Певец SHAMAN назвал лучшим методом воспитания детей хороший пример родителей

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, рассказал о планах на 1 сентября и поделился секретом воспитания дочери Варвары. Своими мыслями певец поделился с корреспондентом 5-tv.ru на фестивале «Русское поле».

Дронов отметил, что подарками его девочка не обделена, но внимания от папы получает меньше, чем ему хотелось бы. Музыкант живет в Москве, постоянно гастролирует и не всегда успевает разделить важные моменты жизни с дочерью, которая живет с мамой в Новомосковске (город в Тульской области. — Прим. ред.).

«Ничего не меняется с 2022 года, как, собственно говоря, повелось. Планирую все-таки, дай бог, что получится, перед 1 сентября заехать в Новомосковск, лично засвидетельствовать свое почтение и, конечно же, несколько слов напутствия пожелаю», — поделился SHAMAN.

Что сказать своему ребенку перед началом очередного учебного года? Чего пожелать? Хороших оценок, конечно, но это далеко не самое важное, уверен исполнитель. По его мнению, хоть школа и вкладывает много в развитие ребенка, воспитание и превращение в порядочного человека — ответственность родителей.

«Самое главное — чтоб человек получился, чтобы воспитать человека. Вот это самое главное — чтоб человеком оставаться. А как это можно сделать самым лучшим способом? Показывать это на личном примере. То, чем я и занимаюсь», — заключил певец.

Варвара родилась в 2014 году в браке Дронова с преподавателем по вокалу Мариной Рощупкиной. В 2016-м они развелись, девочка осталась жить с мамой. В 2017-м SHAMAN женился на медиа-менеджере Елене Мартыновой, в сентябре 2024‑го они объявили о разводе. В июле этого года состоялась свадьба артиста с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

Ранее в интервью 5-tv.ru Ярослав Дронов высказался о критике в свой адрес после развода с Еленой Мартыновой в Год семьи. Он объяснил, что расставание произошло задолго до начала новых отношений, и обвинения в непатриотичности назвал необоснованными.

По словам певца, брак фактически распался еще в сентябре, а с Екатериной Мизулиной он начал встречаться только в конце декабря. Он подчеркнул, что информация о разводе появилась в публичном поле позже, и многие поспешили с выводами. SHAMAN подчеркнул, что в Год семьи он не расторг брак, а создал новую семью, призвал не ранить его близких и вступился за избранницу, которой, по его мнению, несправедливо приклеили ярлык разлучницы.

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