Раздавит и заморозит: что произойдет с человеком на каждой планете Солнечной системы

Жара до 465 градусов и ветры до 2000 километров в час делают соседние миры смертельно опасными.

Земля кажется человеку привычным и безопасным местом, но для этого существуют сразу несколько важных условий. Здесь есть подходящая для жизни атмосфера, умеренная температура и магнитное поле, защищающее планету от значительной части опасного солнечного излучения. На других планетах Солнечной системы подобного сочетания нет.

Если представить, что человек оказался на поверхности Меркурия, Венеры или Марса, его ждут совершенно разные испытания. А на Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне сама идея «встать на поверхность» становится невозможной. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Меркурий: сначала жара, потом холод

Фото: 5-tv.ru

Ближайшая к Солнцу планета не имеет плотной атмосферы, которая могла бы удерживать тепло и защищать поверхность от солнечного излучения. Вместо нее у Меркурия есть крайне разреженная экзосфера.

Днем температура на поверхности может подниматься примерно до 426 градусов по Цельсию. Ночью она способна опускаться до -290 градусов. Поэтому оказавшийся там человек столкнулся бы с экстремальной жарой или холодом в зависимости от места и времени.

При этом дышать на Меркурии невозможно из-за практически полного отсутствия пригодной для человека атмосферы. Даже подходящая защита от температуры не решила бы главную проблему — отсутствие воздуха.

Сила тяжести на планете примерно в три раза меньше земной, поэтому человек весил бы там значительно меньше. На полюсах Меркурия существуют области постоянной тени, где обнаружены залежи водяного льда.

Венера: планета не оставляет шансов

Фото: www.globallookpress.com/Jamie Cooper

Венера по размеру близка к Земле, но условия на двух планетах радикально отличаются. Ее атмосфера чрезвычайно плотная и в основном состоит из углекислого газа.

Именно плотная атмосфера создает мощный парниковый эффект. Температура на поверхности Венеры достигает примерно 465 градусов по Цельсию — этого достаточно, чтобы плавить некоторые металлы.

Но экстремальная жара была бы не единственной проблемой. Атмосфера Венеры создает давление, которое на поверхности примерно в 90 раз выше земного.

Добавим к этому отсутствие пригодного для дыхания воздуха и агрессивную химическую среду. Даже если решить проблему температуры, человеку все равно потребовалась бы специальная система жизнеобеспечения.

Марс: ближе всего к условиям для человека

Фото: 5-tv.ru

Марс выглядит гораздо привлекательнее остальных планет, если говорить о будущем освоении. Здесь есть твердая поверхность, смена дня и ночи и вода в виде льда.

Однако атмосфера Марса очень разреженная и в основном состоит из углекислого газа. Кислорода, необходимого для дыхания человека, крайне мало.

Температура также сильно меняется. В отдельных условиях днем она может приближаться к 20 градусам по Цельсию, но ночью способна опускаться примерно до -150 градусов.

Еще одна опасность — пылевые бури. Ветер на Марсе может быть очень быстрым, а поднятая в воздух пыль способна значительно ухудшить видимость и создавать проблемы для техники.

При этом гравитация Марса составляет около 38% земной. Поэтому человек там весил бы примерно в 2,6 раза меньше и мог бы совершать гораздо более высокие прыжки.

Юпитер: поверхность, на которую невозможно встать

Фото: 5-tv.ru

Юпитер — крупнейшая планета Солнечной системы и газовый гигант. Поэтому попытка «приземлиться» на него не закончилась бы высадкой на твердую почву.

Верхние слои атмосферы Юпитера состоят главным образом из водорода и гелия.

По мере погружения в атмосферу давление будет быстро увеличиваться. Одновременно будут расти температура и плотность вещества. В глубине планеты условия становятся настолько экстремальными, что привычное представление о газе и жидкости перестает работать.

Отдельная опасность — мощная магнитосфера Юпитера. Она удерживает большое количество заряженных частиц, создавая крайне интенсивную радиационную среду.

Сатурн: падение сквозь облака

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

Сатурн, как и Юпитер, не имеет твердой поверхности, на которой человек мог бы стоять. Если попытаться опуститься в его атмосферу, тело продолжило бы падать через облачные слои.

В верхней атмосфере преобладают водород и гелий, поэтому без системы жизнеобеспечения человек быстро потерял бы возможность дышать.

Но главной проблемой по мере погружения стало бы давление. Оно постепенно увеличивается настолько, что вещество переходит в более плотные состояния.

Не стоит забывать и о ветре. В атмосфере Сатурна его скорость может достигать примерно 1800 километров в час.

А знаменитые кольца планеты состоят из огромного количества частиц льда и камня. Они выглядят издалека как цельная конструкция, но на самом деле представляют собой множество отдельных фрагментов.

Уран: ледяной гигант

Фото: 5-tv.ru

Уран относится к ледяным гигантам. Его внешние слои состоят из водорода и гелия, а глубже находятся вещества, включая воду, аммиак и метан.

Твердой поверхности, на которой человек мог бы оказаться, здесь также нет. По мере погружения температура и давление постепенно увеличиваются.

В верхних слоях атмосферы царит экстремальный холод: температура может опускаться примерно до -200 градусов по Цельсию.

Одновременно Уран известен сильными ветрами, скорость которых может достигать около 900 километров в час. Поэтому даже при наличии подходящего оборудования условия оставались бы крайне опасными.

Нептун: самый сильный ветер

Фото: 5-tv.ru

Нептун — самая удаленная от Солнца планета Солнечной системы и еще один ледяной гигант. Как и Уран, он не имеет привычной твердой поверхности.

Атмосфера Нептуна состоит преимущественно из водорода, гелия и метана. Для человека она непригодна для дыхания, а температура в верхних слоях может опускаться примерно до -200 градусов по Цельсию.

Но самая впечатляющая особенность Нептуна — его ветры. Их скорость может достигать около 2000 километров в час, что делает атмосферу планеты одной из самых динамичных среди планет Солнечной системы.

По мере погружения давление становится все выше, а температура растет. Поэтому человек не смог бы просто добраться до предполагаемого каменистого ядра.

Почему Земля остается исключением

Фото: 5-tv.ru

Путешествие по планетам Солнечной системы показывает, насколько необычны условия. На одной планете человека убьет жара, на другой — экстремальный холод, на третьей — давление, а на газовых гигантах вообще невозможно найти поверхность, пригодную для высадки.

Земля сочетает сразу несколько условий, необходимых человеку: атмосферу с подходящим составом, жидкую воду, умеренные температуры и магнитное поле, защищающее планету от части космического излучения. Именно это сочетание делает нашу планету уникальной средой для жизни человека.

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