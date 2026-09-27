Исследователи Ноева ковчега нашли новые артефакты внутри Арарата

Исследователи международного проекта Noah's Ark Scans в ходе очередной экспедиции обнаружили новые артефакты, указывающие на реальность нахождения Ноева ковчега на горе Арарат. Об этом они сообщили на официальном сайте организации.

Ученые впервые пробурили формацию Дурупынар, или Араратскую аномалию в восточной Турции. В ходе исследования были обнаружены полости, заполненные водой и грязью и извлечены слои с высоким содержанием органических элементов. На глубине четыре-пяти метров буровое долото сломалось, встретив неизвестную преграду на своем пути. Ей оказался твердый слой, который команда проекта приняла за возможную окаменевшую древесину.

Вице-президент исследовательского проекта Эндрю Джонс указал на признаки того, что найденный органический материал может представлять собой остатки верхней палубы судна.

«Впервые в истории мы проводим масштабное, глубокое бурение керна внутри и за пределами места расположения Ноева ковчега в Дурупынаре, отбирая образцы с глубины до 18 метров. На данный момент мы обнаружили слои богатого органического материала, которые, как мы полагаем, могут представлять собой остатки верхнего яруса ковчега. Мы обнаружили множество полостей, в том числе одну, заполненную грязью и водой. В пробуренных внутри формации отверстиях пока не обнаружено коренной породы или твердого известняка. Эти текущие результаты опровергают утверждения о том, что это просто естественная форма, образованная известняком или коренной породой», — заявил ученый.

Керн — это цилиндрический образец горной породы, который извлекают из скважины в процессе ее бурения.

Ученые называют эту находку «крупным прорывом» в возможностях исследования Араратской аномалии. Джонс в свою очередь уверен, что найденные археологами артефакты прямо указывают на присутствие останков Ноева ковчега в Дурупынаре.

Ранее 5-tv.ru писал о находках археологов на горе Арарат.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.