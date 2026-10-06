Стало известно, сколько зарабатывал задержанный за взятку глава парка «Патриот»

Раскрыты доходы задержанного за взятку главы парка «Патриот»

Генеральный директор парка «Патриот» Игорь Васильев, задержанный по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, задекларировал за 2021 год доход в 3,258 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на декларацию чиновника.

Согласно документу, в пользовании Васильева находились земельный участок площадью 1 230 квадратных метров и жилой дом площадью 206,4 квадратного метра. Также в декларации указана доля в квартире площадью 78,6 квадратного метра.

Из транспортных средств Васильев указал Volkswagen Touareg и ВАЗ-21053. Его супруга за тот же период задекларировала 3,846 миллиона рублей. В ее собственности находился Toyota Land Cruiser 200.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его заключении под стражу на два месяца. Также Минобороны России заявили, что тесно взаимодействуют с военно-следственными органами и оказывают максимальное содействие расследованию уголовного дела в отношении Васильева.

Ранее были арестованы двое заместителей главы парка «Патриот». Оба оказались под стражей 2 октября: один по делу о взятке, второй — по делу о мошенничестве.

В материалах дел речь шла о получении от предпринимателей около 100 миллионов рублей. По версии следствия, деньги помогали коммерсантам выигрывать контракты и закрывать их только на бумаге.

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