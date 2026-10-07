«Заикаться начала»: актрису Елену Валюшкину обманули мошенники

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 42 0

Аферисты притворились судебными приставами.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; Instagram*/elena_valushkina; 5-tv.ru

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Актрису Елену Валюшкину обманули мошенники

Актриса Елена Валюшкина на 64-м году жизни впервые стала жертвой мошенников. Об этом она рассказала в соцсетях.

«Хочу вас предупредить. Никогда в жизни я не брала трубку, если незнакомый номер. Вы знаете, я даже заикаться начала», — рассказала, путаясь в мыслях, напуганная Валюшкина.

Аферисты выдавали себя за судебных приставов — они прислали ей ссылку в мессенджере, якобы на оплату налогов. Перейдя по ссылке и введя код, артистка, сама того не зная, передала мошенникам доступ к госуслугам.

Актриса отметила, что теперь она будет намного внимательнее подходить к общению в мессенджерах.

«Я вас предупреждаю! Будьте бдительны! Мошенники! А я сейчас пойду разбираться», — подытожила звезда.

Увы, несмотря на повсеместную осведомленность о мошенничестве, даже многие известные люди все еще попадаются на уловки преступников. Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники обманули дочь народного артиста РФ Рудольфа Фурманова и ограбили его квартиру.

Аферисты несколько дней «обрабатывали» девушку, пока не втерлись ей в доверие. Под их влиянием Елизавета Фурманова оставила ключ от квартиры под ковриком у двери. Таким образом из жилья режиссера похитили 30 миллионов рублей, 700 тысяч долларов и 500 тысяч евро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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