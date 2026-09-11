На миллионы рублей: мошенники обманули дочь Рудольфа Фурманова

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 38 0

Под влиянием аферистов девушка положила ключ под коврик у квартиры.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Мошенники обманули дочь Рудольфа Фурманова на миллионы рублей

Мошенники обманули дочь народного артиста РФ Рудольфа Фурманова и ограбили его квартиру. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам инсайдера, аферисты несколько дней «обрабатывали» девушку, пока она им не поверила. Под влиянием злоумышленников Елизавета Фурманова положила ключ под коврик у квартиры. Из жилья режиссера похитили 30 миллионов рублей, 700 тысяч долларов и 500 тысяч евро.

Пропажу обнаружила мать обманутой девушки.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что уголовный розыск Санкт-Петербурга пытается найти мошенников, которые обокрали квартиру Рудольфа Фурманова. Они вскрыли сейф и вынесли валюту, а также фамильные драгоценности.

Родственники знаменитостей часто становятся целями аферистов. Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники взломали аккаунт супруги актера Павла Деревянко Зои и начали вымогать деньги. Как предположила сама жертва, за этой аферой мог стоять некий мужчина, но она не может этого доказать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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