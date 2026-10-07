Студент училища напал с ножом на одногруппников и преподавательницу

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

Семь человек пострадали.

Студент техникума в Польше напал на учащихся с ножом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Студент техникума в Польше напал на учащихся с ножом

Студент с ножом напал на одногруппников и учительницу в здании Профессионального училищного комплекса в польском городе Остроленка. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Нападение произошло около 11:41 по местному времени. Подозреваемый атаковал других учащихся, также ножевое ранение руки получила одна из преподавательниц. Очевидцы слышали на месте крики с призывами о помощи и вызовом полиции.

Изначально экстренные службы сообщали о двух пострадавших. Позже их число увеличилось до семи, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

После нападения 19-летний ученик скрылся с места происшествия. Позже его задержали в районе городского пляжа на реке Нарев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ульяновске мужчина, недавно освободившийся из тюрьмы, убил ножом свою мать и отчима. По данным источника, рано утром он приехал к 61-летней женщине и ее 78-летнему супругу. Между родственниками произошел конфликт, после чего мужчина напал на них с ножом.

Отчим сумел выйти на улицу и позвать на помощь. Прохожие вызвали скорую, однако оба пострадавших скончались от полученных травм. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Ранее мужчина отбывал наказание за разбой и незаконные действия с наркотиками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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