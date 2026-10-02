Поругался и убил: мужчина зарезал мать и отчима вскоре после выхода из тюрьмы

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 45 0

Нападавший уже отбывал срок по двум статьям.

В Ульяновске мужчина зарезал мать и отчима

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Мужчина из Ульяновска зарезал мать и отчима вскоре после выхода из тюрьмы

Мужчина, который недавно вышел из тюрьмы, убил ножом свою мать и отчима. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Инцидент произошел в Ульяновске. Рано утром мужчина приехал к 61-летней матери и ее 78-летнему супругу. Между родственниками разгорелась словесная перепалка. О том, что конкретно стало причиной конфликта, неизвестно. Вскоре мужчина схватился за нож и ударил им отчима. Затем агрессор набросился на мать.

В это время пенсионер смог выбраться на улицу и позвать на помощь. Прохожие вызвали скорую. Однако спасти пострадавших не удалось — оба скончались от полученных травм.

Сотрудники полиции задержали мужчину. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается. Обстоятельства трагедии выясняются. Ранее задержанный отбывал наказание по двум статьям — «Разбой» и «Незаконные действия с наркотиками».

Прежде 5-tv.ru писал, что в Бердске Новосибирской области нетрезвый мужчина расправился с собственной женой, задушив ее предметом нижнего белья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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