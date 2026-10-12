Почти Змей Горыныч: спасатели нашли детеныша двухголовой змеи-волка

New Indian Express: спасатели нашли детеныша двухголовой змеи-волка

Детеныша змеи-волка с двумя головами обнаружили спасатели в Индии. Об этом сообщило The New Indian Express.

Длина найденного животного составляет от 13 до 15 сантиметров. Руководитель спасательной группы Киннар Десаи предположил, что двуглавая змея появилась на свет недавно.

Сначала змею доставили в Даход для осмотра, затем отправили ее фотографии экспертам. Позднее детеныша передали в Департамент лесного хозяйства.

Наличие двух голов называется бицефалией. Это состояние описывается как аномалия эмбрионального развития, при которой формируется единое тело с двумя головами.

Их независимые движения могут затруднять передвижение животного, поимку добычи и кормление. Возможность выживания, как отмечают специалисты, зависит в том числе от того, сможет ли пища нормально проходить через пищевод и пищеварительную систему.

Организация сообщила, что ранее в других частях Индии зарегистрировали четыре подобные находки — двух кобр и двух удавов.

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