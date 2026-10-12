Начал душить: неизвестный мужчина напал на девочку в Красноярске

Неизвестный мужчина чуть не задушил девятилетнюю девочку в Красноярске

Неизвестный мужчина напал на девятилетнюю девочку в Красноярске. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Согласно данным, в отделение полиции обратилась жительница города, которая сообщила о нападении на ее дочь. Инцидент произошел на улице Ольховой, когда мать с ребенком возвращались домой. Мужчина, который, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения, напал девочку и начал ее душить.

Остановить неизвестного помог его же знакомый. С места происшествия злоумышленник скрылся.

По факту случившегося полиция начала проверку, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего и причастных лиц.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 17-летний пациент напал с ножом на сотрудников скорой помощи, которые приехали к нему на вызов. Инцидент произошел в Пресненском районе Москвы. В результате пострадали два человека: фельдшер и санитар. Их доставили в больницу, где диагностировали резаные раны щеки и височной области.

Медиков вызвала мать подростка. Нападавшего задержали и доставили в психбольницу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.