Начал душить: неизвестный мужчина напал на девочку в Красноярске

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 40 0

Предположительно, агрессор был пьян.

Мужчина напал на девочку в Красноярске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Неизвестный мужчина чуть не задушил девятилетнюю девочку в Красноярске

Неизвестный мужчина напал на девятилетнюю девочку в Красноярске. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Согласно данным, в отделение полиции обратилась жительница города, которая сообщила о нападении на ее дочь. Инцидент произошел на улице Ольховой, когда мать с ребенком возвращались домой. Мужчина, который, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения, напал девочку и начал ее душить.

Остановить неизвестного помог его же знакомый. С места происшествия злоумышленник скрылся.

По факту случившегося полиция начала проверку, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего и причастных лиц.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 17-летний пациент напал с ножом на сотрудников скорой помощи, которые приехали к нему на вызов. Инцидент произошел в Пресненском районе Москвы. В результате пострадали два человека: фельдшер и санитар. Их доставили в больницу, где диагностировали резаные раны щеки и височной области.

Медиков вызвала мать подростка. Нападавшего задержали и доставили в психбольницу.

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