В Москве подросток с ножом напал на бригаду «скорой» и попал в психбольницу
Фельдшер и санитар получили резаные раны и были госпитализированы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве подросток с ножом напал на бригаду скорой помощи
В Пресненском районе Москвы 17-летний пациент напал с ножом на сотрудников скорой помощи, приехавших к нему по вызову. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Бригаду вызвала мать подростка — 36-летняя Анна П. По предварительным сведениям, к моменту приезда медиков ее сын заперся в туалете.
Врачи попытались достучаться до юноши. Когда он открыл дверь, то атаковал прибывших сотрудников с ножом. В результате пострадали двое членов бригады — фельдшер и санитар.
Обоих медиков доставили в больницу. У них диагностировали резаные раны щеки и височной области.
Подростка вскоре задержали и доставили в психбольницу. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что несовершеннолетний состоит на учете в ПНД.
По предварительным данным, подросток испугался, что медики заберут его маму - ее также отвезли в специализированное учреждение.
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