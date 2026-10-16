Восемь месяцев в сундуке: супружеская пара убила и спрятала знакомую

В Брянской области арестовали супружескую пару, подозреваемую в убийстве женщины

Супружескую пару, обвиняемую в убийстве своей 56-летней знакомой, задержали в Брянской области. По версии следствия, после расправы они спрятали тело женщины в сундуке в собственном доме, где оно пролежало около восьми месяцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Трагедия произошла в феврале во время застолья в Брасовском районе. Между собравшимися возник конфликт, в ходе которого 27-летний мужчина и 43-летняя женщина избили знакомую. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

После убийства супруги сфотографировали труп и спрятали его в сундук, а сами уехали из региона. По информации правоохранительных органов, пара направилась к бывшему мужу подозреваемой. Однако вскоре поссорились и с ним, из-за чего мужчина обратился в полицию.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали обоих фигурантов. При изучении телефона женщины они обнаружили фотографии тела погибшей, что стало одной из зацепок в расследовании.

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