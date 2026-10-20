Младенцы умерли в клинике Волгограда

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 17 0

Председатель СК РФ Бастрыкин поручил провести проверку.

Врачей обвинили в гибели новорожденных детей под Волгоградом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Жительница Волгоградской области обвинила врачей в гибели ее детей

Жительница Волгоградской области обвинила врачей в ненадлежащем оказании медицинской помощи, вследствие чего погибли ее новорожденные дети. Она записала обращение председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Об этом сообщил Следственный комитет России в канале в мессенджере МАКС.

В настоящий момент, как сообщает ведомство, проводится проверка на наличие состава преступления по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Следственное управление СК России по Волгоградской области обратилось к надзорным органам с просьбой принять материалы в свое производство.

Также сообщается, что Бастрыкин дал указание руководителю следственного управления СК по Волгоградской области, Василию Семенову, представить отчет по доводам обращения и результатам рассмотрения ходатайства о передаче материалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Симферополе возбудили уголовное дело против сотрудников роддома № 2 из‑за тяжелых родовых травм и смерти полугодовалой Есении Иващенко: семья считает, что при родах применяли запрещенный прием Кристеллера и вакуум‑экстрактор, а в детской больнице допустили нарушения при установке катетера, что могло привести к инфицированию.

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