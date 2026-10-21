Почти 27 миллионов рублей взыскивают с открывшего стрельбу в Пермском университете

Судебные приставы взыскивают с Тимура Бекмансурова, пожизненно осужденного за то, что он устроил стрельбу в Пермском государственном университете, более 26,9 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют материалы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Из общей суммы 26,926 миллиона рублей приходится на 13 исполнительных производств, возбужденных в отношении Бекмансурова 15 августа 2023 года. Основанием стали исполнительные листы, выданные Пермским краевым судом.

Одиннадцать производств связаны с компенсацией морального вреда, причиненного преступлением. Еще два касаются взыскания процессуальных издержек в доход государства.

Кроме того, в январе 2025 года в отношении осужденного открыли еще одно исполнительное производство. По нему требуется взыскать более 14,1 тысячи рублей процессуальных издержек, дополнительно предусмотрен исполнительский сбор в размере тысячи рублей. Общая сумма задолженности Бекмансурова превышает 26,942 миллиона рублей.

В сентябре 2021 года Бекмансуров, который тогда учился на первом курсе юридического факультета, открыл стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета. В результате погибли шесть человек, еще несколько десятков получили ранения. В декабре 2022 года суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

В сентябре 2022 года родственники погибших также заявляли в суде гражданские иски к Бекмансурову на общую сумму 18 миллионов рублей.

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