Расчленил и спрятал в пакетах: в Санкт-Петербурге раскрыли жестокое убийство

В Петербурге задержали мужчину, который расчленил и спрятал своего знакомого

В Санкт-Петербурге задержали 53-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве и краже имущества погибшего. Об этом сообщили в городском управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, трагедия произошла в апреле на берегу Лиговского канала. Во время распития спиртных напитков мужчина ударил своего знакомого по голове не менее одного раза. От полученных травм тот скончался.

После этого фигурант дела расчленил тело, разложил останки по мусорным пакетам и спрятал их. Пакеты обнаружили 15 октября. Кроме того, как полагают следователи, мужчина похитил банковские карты и мобильный телефон погибшего.

В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также решают вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге четыре человека задержаны по подозрению в жестоком убийстве 34-летнего мужчины. Согласно информации, предоставленной ГСУ СК по городу, двое нетрезвых мужчин совершили насильственные действия над знакомым в Баболовском парке Пушкинского района. Затем к ним присоединились еще двое мужчин, и издевательства продолжились в квартире.

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