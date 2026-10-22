В Тюмени экс-супруг застрелил женщину возле ее подъезда

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 14 0

Тело с огнестрельными ранениями было закопано в лесном массиве.

Что известно про убийство женщины возле подъезда в Тюмени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Жительницу Тюмени застрелили возле подъезда ее дома, после чего тело с огнестрельными ранениями закопали в лесном массиве у села Бухтал Нижнетавдинского района, — по версии следствия, убийство совершил 52-летний бывший супруг погибшей, сообщило следственное управление СК РФ по Тюменской области в своем канале в мессенджере МАКС.

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») возбудили сразу после исчезновения 56-летней женщины 20 октября, а 21 октября следователи установили местонахождение ее тела. Подозреваемого доставили к следователю; с сотрудниками МВД осмотрели место происшествия и автомобиль, на котором передвигался мужчина, изъяли предполагаемое орудие преступления и назначили судебные экспертизы — сейчас допрашивают свидетелей и устанавливают мотивы.

Местная жительница предположила, что преступление могло остаться незамеченным из-за того, что во дворе дома не работают фонари.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с пожизненно осужденного Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском университете, где в 2021 году погибли шесть человек, судебные приставы взыскивают более 26,9 миллиона рублей. Почти вся сумма приходится на компенсации морального вреда по искам родственников погибших — по 13 исполнительным производствам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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