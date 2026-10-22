ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, собиравшего данные о Черноморском флоте

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 21 0

Возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ФСБ России задержала в Крыму агента СБУ, который собирал сведения о расположении подразделений Черноморского флота. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1969 г. р., установленного агента 5-го управления ДКР Службы безопасности Украины», — гласит сообщение ведомства.

Мужчину подозревают в госизмене. Он живет в Севастополе — по данным ФСБ, фигурант по своей инициативе связался с представителем украинской спецслужбы через мессенджер WhatsApp*. Задержанный за деньги передавал данные о местах дислокации морской военной техники и личного состава флота. Впоследствии СБУ могли использовать их для нанесения ударов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю завел уголовное дело о государственной измене, по ней мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее ФСБ задержала 18-летнего жителя Марий Эл, который за деньги передавал военной разведке Украины данные о расположении объектов оборонно-промышленного комплекса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* - принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.97
-0.92 91.93
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:32
Пятеро детей и взрослый попали в больницу после взрыва в Северной Осетии
10:26
Краснов призвал комплексно развивать правовое сотрудничество России и Китая
10:18
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, собиравшего данные о Черноморском флоте
10:05
Вебкам-модель в Москве пригласила экс-возлюбленного в квартиру перед убийством — видео
9:53
Запахи под запретом: Караулова раскрыла свою необычную привычку
9:39
«Дайте полечиться»: дочь Федосеевой-Шукшиной о состоянии здоровья матери

Сейчас читают

В российских магазинах встречается масло со «штаффом»
«Канцлер-хирург» на фоне антирекордов: выдержит ли Германия жесткий курс Мерца?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки