ФСБ задержала жителя Марий Эл, передавшего данные украинской разведке

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 63 0

Молодой человек передал Киеву данные о расположении объектов оборонно-промышленного комплекса.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Марий Эл, которого подозревают в государственной измене. По версии спецслужбы, он за денежное вознаграждение передавал военной разведке Украины данные о расположении объектов оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов в республике. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, молодой человек через интернет установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. После этого, как утверждает ФСБ, он получил задание собрать и передать сведения о расположении указанных объектов.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали сотрудники спецслужбы. Следственное отделение УФСБ России по Марий Эл возбудило уголовное дело по статье «Государственная измена». Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ заявили, что украинские спецслужбы активно вовлекают россиян в преступную деятельность, предлагая им денежное вознаграждение. В ведомстве предупредили, что за такие преступления предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали 63-летнюю жительницу Крыма по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, женщина передавала украинским спецслужбам сведения о расположении российских объектов ПВО в регионе. Как утверждает ФСБ, подозреваемая познакомилась в интернете с мужчиной по имени Юрий, который интересовался настроениями жителей Крыма и местонахождением объектов противовоздушной обороны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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