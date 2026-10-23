Услуги с «продолжением»: в Новосибирске пара блогеров организовала сеть борделей

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 61 0

Салоны работали на протяжении двух лет.

Фото, видео: © Getty Images/picture alliance/Contributor; ГУ МВД РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ; 5-tv.ru

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В Новосибирске пара блогеров организовала сеть борделей

В Новосибирске пресечена деятельность сети борделей с несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

По данным оперативников, супруги открыли два массажных салона, где предлагались услуги с «продолжением». Их деятельность была тщательно законспирирована: попасть туда можно было только по предварительной записи.

К этой работе пара привлекла троих человек в качестве администраторов. Они находились в заведениях круглые сутки. Девушек, оказывающих интим-услуги, клиентам подбирали лично владельцы «салонов». Доход от криминального бизнеса мог превышать миллион рублей в неделю.

«В период с 2024 по 2026 год фигуранты вовлекли в занятие проституцией шесть девушек, одна из которых — несовершеннолетняя», — сообщили в СК по Новосибирской области.

В МВД уточнили, что к оказанию интимных услуг привлекли 17-летнююю девушку. На территории России она находилась нелегально. Всех причастных к организации борделей в Новосибирске задержали. По местам проживания фигурантов и в массажных салонах проведены обыски.

По данным 5-tv.ru, бордели в Новосибирске открыли 41-летний Руслан и его жена Марина. Против них возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее в Хабаровске арестовали женщин, которые открыли в городе подпольное казино.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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