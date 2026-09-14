Доигрались: в Хабаровске будут судить женщин, открывших подпольное казино

В Хабаровске будут судить женщин, открывших подпольное казино

В Хабаровске перед судом предстанут четыре женщины, которых обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем канале в мессенджере МАКС.

По данным следствия, в марте 2025 года 32-летняя подозреваемая купила 23 игровых автомата. Затем она разместила их в нежилом помещении, которое находилось в центре города. Чуть позже женщина привлекла к незаконной деятельности своих подруг. Те выполняли функции администраторов.

Подпольное казино работало ежедневно с утра до позднего вечера. Попасть туда мог далеко не каждый. Чтобы стать участником «клуба по интересам», у человека должна была быть рекомендация. Если ее не было, то вход был закрыт.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции в мае 2026 года. За все время работы казино женщины получили доход в размере свыше двух миллионов рублей. Сотрудники прокуратуры передали дело в суд.

Ранее пресс-служба МВД по Москве сообщила о том, что в российской столице правоохранители «накрыли» подпольный игорный клуб. Он был расположен в подвале жилого дома на улице Новолесная. Полицейские обнаружили три профессиональных покерных стола, большое количество игорных фишек и карт, а также внушительную сумму денег наличными. Все сотрудники заведения были задержаны с поличным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.