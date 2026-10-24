Изнасиловал рядом с телом: мужчина убил квартирантку и надругался над соседкой

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 43 0

Арендодатель-насильник угрожал жертве пистолетом.

Ужасное убийство и изнасилование в США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Арендодатель задушил квартирантку и изнасиловал соседку в Чикаго

Мужчина-арендодатель возрастом 58 лет задушил свою квартирантку и изнасиловал соседку под дулом пистолета в США. Об этом сообщило Chicago Sun-Times.

«Детективы допрашивают 58-летнего мужчину после того, как его арендатор сообщила, что он совершил сексуальное насилие над ней под дулом пистолета и, возможно, задушил другую женщину, чье тело находилось на диване неподалеку в Саут-Сайде», — гласит текст публикации.

Звонок в службу 911 поступил примерно в 9:20 22 октября от подруги 28-летней женщины. Она сообщила, что подверглась сексуальному насилию под дулом пистолета со стороны своего лэндлорда в доме в квартале 8100 на Саут-Эллис-авеню.

Женщина дала показания — по ее словам, во время надругательства над собой она заметила на диване труп другой девушки. Позже жертву изнасилования срочно доставили в больницу. Приблизительно в то же время обвиняемый отправился в полицейский участок округа Гранд-Кроссинг и признался в убийстве путем удушения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Лондоне мужчина убил партнера подруги за попытку ее изнасилования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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