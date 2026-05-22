Смертельный треугольник: мужчина убил партнера подруги за попытку ее изнасилования

Сгоревшее тело молодого руководителя телеканала было обнаружено в багажнике автомобиля.

Мужчину убил друг его девушки ради мести за нее

Daily Mail: мужчину убил друг его девушки, отомстив за попытку изнасилования

Труп 21-летнего мужчины был обнаружен в багажнике сожженного автомобиля в Лондоне спустя сутки после того, как он отправился на свидание со своей возлюбленной. Об этом сообщило Daily Mail.

Молодой и перспективный руководитель телеканала уехал из своего дома в Брайтон, чтобы навестить 19-летнюю студентку-медика. По версии обвинения, девушка заманила его в ловушку, желая отомстить за произошедший ранее инцидент.

Родные погибшего вспоминают, что перед уходом он сообщил матери о поездке на вечеринку. Однако на следующее утро полиция нашла его обгоревшее тело. Экспертиза показала, что мужчина скончался от удушья дымом, будучи еще живым в момент поджога машины.

Расследование выявило запутанную историю взаимоотношений. Девушка утверждала, что за полгода до трагедии погибший пытался ее изнасиловать, после чего она пожаловалась своему другу.

Друг, испытывавший чувства к девушке и ревновавший ее к жертве, решил «проучить» его. За убийство мститель был приговорен к пожизненному заключению, а его сообщник получил 12 лет за непредумышленное убийство.

Девушка же была осуждена на шесть лет за причинение тяжких телесных повреждений с умыслом. Следствие доказало ее роль в организации засады.

«Мы знаем, что он звал ее на помощь, когда его избивали, но она ничего не сделала», — отметила сестра погибшего.

Гибель мужчины произошла спустя год после смерти его отца. Это сделало потерю еще более болезненной для семьи.

Родственники жертвы крайне недовольны тем, что его девушка не была признана виновной именно в убийстве, несмотря на то, что ее действия привели к фатальному исходу.

