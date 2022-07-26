Испанские мотивы на вашем столе: Пошаговый рецепт «Арроз кон пойо»

Мы продолжаем наш разговор о простых и вкусных летних блюдах, которые не требуют долгого пребывания у плиты. К ним можно отнести и рецепт под названием арроз кон пойо. За этими красивыми испанскими словами не кроется ничего необычного, просто рис и курица. Что интересно, в самой Испании блюдо менее популярно. Оно характерно скорее для Латинской Америки — от Мексики до Колумбии. И в каждом регионе арроз кон пойо готовят по-разному. Это домашняя простая еда, а она, как известно, стандартов не имеет.

Максим Гринкевич

Я вам покажу свой вариант, потому что он мне нравится и получается вкусным. А вы сможете сами его интерпретировать, как вам захочется. Ведь кулинария — это прежде всего творчество.

Что нам понадобится:

Куриная грудка — около 800 г;

Рис длиннозерный — 1 стакан;

Помидоры — 3 шт.;

Лук — 2 шт.;

Чеснок — 5 зубчиков;

Болгарский перец — 4 шт.;

Замороженная смесь овощей «Мексиканская» — 1 пакет;

Каперсы — 2 ст. л.;

Растительное масло — для жарки;

Черный перец;

Соль;

Мексиканская смесь специй;

Зеленый лук — для подачи.

Сначала давайте тщательно промоем и замочим стакан хорошего риса. Чтобы он был под рукой, когда понадобится.

Шаг 1: Нарезаем мясо Изначально в таком блюде использовалась целая курица. Вы и сейчас, в принципе, можете взять разделанную целую куриную тушку или отдельно голени, бедра, крылья, что вам больше нравится. Просто мне хотелось сделать красиво, а с куриной грудкой получается аккуратнее всего. Разрезаем мясо в небольшие порционные кусочки.

Шаг 2: Измельчаем овощи Вы вполне можете использовать консервированные томаты или томатную пасту, но сейчас сезон сочных и вкусных помидоров, поэтому я взял их и нарезал произвольно. Сладкий перец избавляем от плодоножки, семян и рубим квадратами, в размер к курице. Будет красиво, если перец — разноцветный. Лук режем мелко. У меня была одна обычная и одна красная луковица, это не столь важно. Чеснок рубим совсем мелко, для аромата.

Шаг 3: Берем подходящую посуду В зависимости от того, какую часть курицы вы используете, существует несколько методов ее приготовления для этого блюда. Куриное мясо можно отварить, а потом добавить кусочками, или отдельно обжарить, если речь о целых голенях. Курицу можно даже запечь. Но я выбрал самый просто способ, позволяющий приготовить все в одной посуде. Кстати, нам нужна большая глубокая сковорода или казан, чтобы было удобнее.

Шаг 4: Обжариваем лук Разогреваем наш котелок с небольшим количеством растительного масла. В Америке это, разумеется, кукурузное масло, у нас чаще используется подсолнечное, что не так критично. Первым делом обжариваем до полупрозрачности лук, не забывая его помешивать, чтобы не пригорел. Если вы используете острый перец, то можно его тоже добавить сейчас.

Шаг 5: Обжариваем курицу К луку отправляем всю курицу и обжариваем на сильном огне до побеления. Если выделилась влага, то вытапливаем ее. Пересушивать грудку нам никак нельзя.

Шаг 6: Добавляем помидоры и чеснок Как только куриное мясо побелело, в казан отправляются помидоры и начинают немедленно тушиться, пуская сок. Кстати, помидоры я предварительно ошпарил кипятком и убрал шкурку. К томатам, разумеется, необходимо добавить чеснок. Тут огонь на плите можно уже уменьшить. Шаг 7: Отправляем в казан болгарский перец Пара минут и приходит пора болгарского перца. Его должно быть много, можно разноцветного, это же латиноамериканское блюдо. Притушиваем перец в томатах еще две минуты.

Шаг 8: Добавляем мексиканскую смесь овощей Чтобы облегчить приготовление, используем замороженную мексиканскую смесь овощей. Мелко порубленная морковь, зеленый горошек, кукуруза, стручковая фасоль, болгарский перец. Отправляю ее прямо в заморозке в казан и пусть оттаивает. Если у вас такой смеси нет, то придется покупать все по отдельности и добавлять позже.

Шаг 9: Засыпаем смесь специй Ровно такая же история и с мексиканской смесью специй, которую я купил в супермаркете. Перец чили, зира (кумин), чеснок, орегано. Вы можете ее изготовить сами или купить. Затем добавляйте ароматные приправы в казан. Туда же соль, черный молотый перец, копченую паприку. Теперь пробуем. Должно быть кисленько от томатов и чуть-чуть с пересолом.

Шаг 10: Отправляем рис вариться Если все ингредиенты растаяли, нужно прикинуть количество жидкости. Она должна немного покрывать овощи. Если нет, долейте кипятка или бульона. Мы сейчас будем добавлять рис. Те, кто хоть раз готовил плов, понимают принцип. Выкладываем рис без воды в казан, разравниваем и накрываем крышкой. Пусть покипит на среднем огне минут 10-15, зависит от зерен. Рис должен впитать влагу и стать почти мягким. Тут, конечно, нужен опыт.

Шаг 11: Добавляем каперсы Открываем крышку, перемешиваем все и вытапливаем лишнюю влагу, пробуя рис. Он должен не превратиться в кашу и не быть жестким. Если все получилось и по вкусу отлично, то для кислоты добавляем немного каперсов. Можно добавить и оливок, если любите. На этом огонь выключаем и накрываем казан крышкой. Дадим рису набухнуть минут десять, будет совсем хорошо. Пока нарежем зеленого лука для подачи.