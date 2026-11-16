Кукурузные ребрышки и луковый цветок: рецепты необычных блюд в аэрогриле

Что приготовить в аэрогриле, если курица и картошка уже надоели? Из обычной луковицы получится хрустящий цветок, поджаренные пельмени можно подать как горячую закуску со сметаной, а банан — запечь с шоколадом прямо в кожуре.

Семь необычных рецептов для аэрогриля из продуктов, которые легко найти в своем холодильнике — в материале 5-tv.ru.

Луковый цветок в хрустящей панировке — рецепты в аэрогриле

Что необычного и вкусного приготовить в аэрогриле — рецепты. Фото: 5-tv.ru

Понадобятся:

Крупная луковица;

120 г муки;

295 мл воды;

56 г панировочных сухарей;

Растительное масло;

Паприка, сушеный чеснок, орегано, чили, соль и перец.

Приготовление:

Срезать верхушку луковицы, сделать восемь надрезов по кругу, оставив основание целым. Подержать два часа в ледяной воде: слои разойдутся и образуют «лепестки».

Обсушить, распределить между слоями кляр из муки, воды и специй. Посыпать сухарями и сбрызнуть маслом.

Запекать десять минут при 205 градусах, затем 15 минут при 175 градусах. Подать целиком, чтобы каждый мог отломить лепесток и обмакнуть в соус.

Хрустящие пельмени со сметаной — рецепты в аэрогриле

Что необычного и вкусного приготовить в аэрогриле — рецепты. Фото: 5-tv.ru

Понадобятся:

500 г замороженных пельменей;

Столовая ложка растительного масла;

Паприка по вкусу и сметана для подачи.

Приготовление:

Смешать замороженные пельмени с маслом и выложить в корзину одним слоем.

Готовить при 190 градусах 15–18 минут, встряхнув корзину через восемь минут. Время зависит от размера пельменей, поэтому перед подачей проверить готовность начинки.

Подать как горячую закуску со сметаной и паприкой.

Картофельная гармошка с беконом — рецепты в аэрогриле

Что необычного и вкусного приготовить в аэрогриле — рецепты. Фото: 5-tv.ru

Понадобятся:

Четыре средние картофелины;

60 г бекона;

Две столовые ложки растительного масла;

Зубчик чеснока, паприка, соль и перец.

Приготовление:

Сделать на каждом клубне поперечные надрезы через 4–5 мм, оставив снизу примерно полсантиметра. Смазать картофель маслом с чесноком и специями, вставить в прорези кусочки бекона.

Запекать 25 минут при 170 градусах, перевернув через 15 минут, затем готовить еще около 15 минут при 140 градусах. Готовность проверить зубочисткой: она должна легко входить в мякоть.

Кукурузные ребрышки в сметане с копченой паприкой — рецепты в аэрогриле

Что необычного и вкусного приготовить в аэрогриле — рецепты. Фото: 5-tv.ru

Понадобятся:

Два початка кукурузы;

Пять столовых ложек сметаны;

Две столовые ложки мелко нарезанного лука;

Две чайные ложки копченой паприки и столовая ложка рубленой петрушки.

Приготовление:

Разрезать початки вдоль на четвертинки. Смешать сметану с луком, паприкой и петрушкой, покрыть кукурузу маринадом и оставить на час. Запекать в разогретом аэрогриле около 15 минут при 160 градусах.

Подавать как ребрышки: брать руками и обкусывать зерна с основания.

Шампиньоны со сладким перцем под сырной корочкой — рецепты в аэрогриле

Что необычного и вкусного приготовить в аэрогриле — рецепты. Фото: 5-tv.ru

Понадобятся:

400 г крупных шампиньонов;

150 г твердого сыра;

100 г красного сладкого перца;

100 г лука;

20 мл растительного масла;

Петрушка, соль и перец.

Приготовление:

Убрать ножки грибов, смазать шляпки изнутри маслом. Мелко нарезать перец и лук, смешать с петрушкой, солью и перцем.

Наполнить шляпки, посыпать тертым сыром и запекать около десяти минут при 180 градусах.

Яблоки под песочной крошкой — рецепты в аэрогриле

Что необычного и вкусного приготовить в аэрогриле — рецепты. Фото: 5-tv.ru

Понадобятся:

200 г очищенных яблок

80 г муки

50 г сливочного масла

20 г сахара и корица.

Приготовление:

Растереть масло, муку и сахар в крошку. Насыпать немного на дно жаропрочных формочек, добавить нарезанные яблоки с корицей и закрыть оставшейся крошкой.

Запекать около 15 минут при 180 градусах, пока верх не подрумянится, а яблоки не станут мягкими. Удобно подавать прямо в формочках.

Банан с шоколадом, запеченный в кожуре — рецепты в аэрогриле

Что необычного и вкусного приготовить в аэрогриле — рецепты. Фото: 5-tv.ru

Понадобятся:

Один банан

25 г шоколада

10 г грецких орехов.

Приготовление:

Надрезать вымытый банан вдоль, оставив кожуру снизу целой. Вложить в разрез кусочки шоколада и рубленые орехи.

Запекать 6–8 минут при 180 градусах, пока шоколад не расплавится.

Подать теплым и есть ложкой прямо из кожуры.