«Я календарь переверну — и снова третье сентября…» — эти строки в России, кажется теперь знают все: от мала до велика.

Песня «3 сентября» сегодня считается визитной карточкой Михаила Шуфутинского. К слову, у Шуфутинского много других достойных внимания песен, но почему-то именно композиция «Третье сентября» снискала любовь публики.

Изначально Шуфутинский не слишком верил в успех «3 сентября», считая песню затянутой и драматичной. Композиция появилась на свет в 1992-м, когда артист вернулся из США в родную Москву. В первопрестольной он познакомился с композитором Игорем Крутым, предложившим артисту «Третье сентября». Текст написал Игорь Николаев.

Как позже рассказал Шуфутинский, тогда он, следуя народному поверью, встал между тезками — Игорем Крутым и Игорем Николаевым — и загадал желание, чтобы те написали для него хит.

Продюсер песни Евгений Кобылянский тогда принял, как он считает, судьбоносное решение и исправил в тексте одно слово, чтобы песня не стала очередной «блатной» балладой Шуфутинского, а превратилась в настоящий хит. Тогда он заменил «перелистну» на «переверну», чтобы убрать жаргонное звучание.

Слушатели тепло приняли «Третье сентября» уже в 1993-м. Когда ее перестали крутить по радио, поклонники стали часто заказывать «3 сентября» в караоке. Но настоящая народная любовь к ней пришла в 2011-м на просторах интернета. В одной из соцсетей появился мем с фрагментом текста. Пользователи заинтересовались первоисточником. Вскоре трек получил вторую жизнь.

Сегодня песня «3 сентября» особо любима молодежью. Произведению посвящают комиксы, а каждое 3 сентября в интернете поднимается волна из мемов и каверов на трек. Люди записывают короткие видео, как они под песню переворачивают календарь. В шутку даже появился народный праздник на 3 сентября — Шуфутинов день. Кстати, в 2020 году «Третье сентября» покорила космос: россиянин Иван Вагнер выложил в интернет фото с листом календаря у иллюминатора.

Обычно под дату Михаил Шуфутинский радует подписчиков коротким видео в соцсетях, как-то по-особенному обыгрывая дату, песню и начало осени, но заново перепевать песню не собирается.